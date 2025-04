Il suo strumento può ’viaggiare’

Andrea, nei suoi video, suona il pianoforte in luoghi difficili da raggiungere, gli abbiamo chiesto come abbia fatto a trasportarlo, questa la sua risposta: "Il segreto è nello strumento stesso, in realtà è un pianoforte smontabile. L’ho pensato e disegnato insieme a mio padre Umberto, ed è stato costruito con la collaborazione del falegname Massimo Russo. Il pianoforte si compone di 5 parti che si possono assemblare, sono state costruite delle sacche apposite per poterlo trasportare a spalla ovunque. Lo abbiamo trasportato, grazie all’aiuto di almeno 5 persone, sullo Sciliar, in Giordania nel Wadi Rum, sull’ Etna e in Sardegna a Su Tingiosu, nel Sinis". Classe 1F: Sofia, Manuel, Sofia C., Anna, Emma, Luca, Alessandro, Rida, Ali, Sara, Elisa, Emma G., Lorenzo, Yakin, Eduard, Pietro, Alessandra, Michele, Alex, Pamela, Andrea, Luca S., Nicole, Elena. Docenti Casale e Di Bari.