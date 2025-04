Il super cane Max ha fiutato tracce di dolo all’Inalca. Nuovi accertamenti sul materiale trovato

Il pastore belga Max, il cane del Nucleo investigativo antincendio arrivato dalla Sicilia e in grado di fiutare la presenza di idrocarburi, avrebbe trovato elementi utili a ricostruire la dinamica del rogo che, nel febbraio scorso, ha spazzato via il sito industriale dell’Inalca, a Reggio Emilia (coinvolgendo ancheil magazzino di Quanta) e disperso nelle strade limitrofe frammenti di cemento amianto rimossi dopo circa un mese. Il riserbo degli inquirenti è totale ma Max, specializzato nella ricerca di sostanze usate per alimentare il fuoco in scenari di incendi dolosi, ha in pochi minuti trovato una traccia, mettendosi a raspare per terra in un punto preciso. I vigili del fuoco hanno scavato dove indicato dal cane trovando qualcosa che sarebbe al momento oggetto di accertamenti. Finora si era parlato di cause accidentali per il rogo.