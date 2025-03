Il supercomitato degli alluvionati: "Ci uniamo per avere più forza"

L’unione fa la forza. Si è tenuto l’altra sera a Lavino di Mezzo il primo incontro, organizzato dal Codacons, tra alcuni comitati bolognesi sorti in seguito alle alluvioni del 2023 e del 2024. I comitati presenti erano: Alluvioni Ghironda & Rio Cavanella; Comitato Ravone Sicuro; Budrio: basta alluvioni; Comitato di Lavino e Comitato San Mamolo. "L’incontro – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – ha avuto come oggetto la possibilità di costituire un coordinamento di comitati che possa rivolgersi all’unisono con le istituzioni nel far valere il diritto dei cittadini alla messa in sicurezza del territorio, oltre alla calendarizzazione degli interventi necessari. I temi trattati sono stati diversi ed importanti. Tutti i partecipanti hanno portato un contributo costruttivo alla discussione".

Ogni comitato ha dichiarato di non avere alcun colore politico e di non essere disponibili a strumentalizzazioni in tal senso. "La riunione – aggiungono gli alluvionati – si è conclusa lasciando il tempo affinché ciascun comitato possa avere un confronto interno e quindi a procedere nel breve alla sottoscrizione di un documento condiviso, che identifichi gli obiettivi, i modus operandi e principi sulla base dei quali opererà il Coordinamento dei comitati". E aggiungono: "Pur riconoscendo le specificità di ciascun territorio, siamo fiduciosi e riteniamo la costituzione di questo coordinamento sia importante per il raggiungimento di obiettivi comuni".

p. l. t.