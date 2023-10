Il supermarket ha ’occupato’ i parcheggi dei disabili

Mi faccio portavoce di un gruppo di residenti di piazza Da Verrazzano per problemi non solo estetici ma anche di igiene creati da un nuovo supermercato. Con un’autorizzazione temporanea, scaduta lo scorso 30 settembre, il supermercato ha occupato, recintandoli, un notevole numero di posti auto (anche quelli per disabili, ora ridotti a zero), trasformandoli in una discarica a cielo aperto e nella sede di due grandi generatori.

Sabrina Bagatta