"Il supermercato porterà lavoro e la rigenerazione dell’area"

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo supermercato Eurospar di via IV Novembre a San Giorgio di Piano, la cui inaugurazione è stata programmata per l’autunno 2024. Il progetto prevede anche interventi volti a migliorare l’intera area in termini di vivibilità e sicurezza. "Despar continua a investire e crescere e dopo Funo, Crespellano e Ozzano arriviamo anche a San Giorgio di Piano dove riqualifichiamo il tessuto cittadino con un intervento di rigenerazione e riuso" - spiega Alessandro Urban, direttore regionale Despar Emilia-Romagna. L’intervento inoltre, oltre a garantire 40 assunzioni, porterà al miglioramento delle infrastrutture ciclo pedonali e vedrà l’insediamento anche di altri soggetti commerciali.

"Dopo l’edificio in piazza Indipendenza, l’area ex Mercatone Uno, le ex-scuole di Stiatico, l’edificio in angolo tra via Gamberini e via Matteotti sono in corso le rigenerazioni urbane dell’area di via Fariselli (attuale sede Unione Reno Galliera) e dell’area dell’ex-bowling. – spiega il sindaco Paolo Crescimbeni - Despar ha scelto l’area dell’ex bowling recuperando una zona dismessa. Questo intervento permetterà la riqualificazione di un pezzo di paese abbandonato e secondo le analisi di valorizzazione commerciale dovrebbe potenziare l’attrattività del collegamento con il centro storico. L’area commerciale si colloca in posizione strategica, dotata di nuovi grandi parcheggi con infrastrutture viabilistiche, la stazione ferroviaria, le fermate dei bus, le piste ciclopedonali, le scuole e il centro storico con i suoi tanti negozi che lo caratterizzano come centro commerciale naturale".

"San Giorgio- aggiunge - cresce in modo continuo ma ordinato, non solo come popolazione ma anche come imprese. La posizione geografica, le sue infrastrutture, i servizi sanitari e ospedalieri comodi, i servizi scolastici, culturali e sociali, la vivacità commerciale, il bel centro storico con i portici e tre grandi piazze, tanto verde, parchi e attrezzature sportive, un buon tessuto produttivo e di qualità sono alcune delle caratteristiche che rendono San Giorgio di Piano attrattivo per nuovi cittadini e nuove imprese. A queste peculiarità si aggiungono altre importanti aspetti come la grande socialità, derivante dalle tante decine di associazioni di volontariato, la cura del verde e le manutenzioni di edifici e strade".