Il tagliere bolognese entra a scuola. Al Veronelli si studiano i prodotti

Giornata di scuola speciale ieri all’istituto alberghiero Veronelli di Casalecchio dove per due ore i ragazzi della Terza A (cucina) e di Terza D (sala) hanno partecipato ad una lezione di introduzione alla conoscenza del Tagliere dei Salsamentari, ovvero quel piatto composito di sapori di Bologna che si trovano spesso serviti come antipasto o come sostanzioso aperitivo in molti locali della nostra città. Un insieme che ha recentemente ottenuto la De.Co. (denominazione comunale d’origine) su iniziativa dell’antico sodalizio bolognese della Società di mutuo soccorso tra salsamentari di Bologna, e rappresentata ieri nell’aula magna del Veronelli dal suo presidente Davide Simoni. Il quale ha prima composto sulla ‘cattedra’ una scenografica composizione dei principali ingredienti del tagliere, che da certificazione arriva a comprendere 28 diversi prodotti: si va dalla mortadella al salame rosa, ciccioli, coppa di testa, Parmigiano reggiano, formaggio tenero di Castel San Pietro, friggione e salsa verde.

Dopo l’introduzione della vice preside Paola Pagliarani e il saluto di Elisa Filippini, è toccato al direttore di Confesercenti Loreno Rossi spiegare che questa ‘lezione’ naturalmente conclusa con una degustazione si realizza grazie al protocollo di intesa siglato con l’istituto alberghiero. Mentre ad entrare nel dettaglio di storia, ragioni e valore del Tagliere dei Salsamentari ci ha pensato Simoni capace di tenere ben desta l’attenzione dei ragazzi con il racconto ricco di aneddoti su mortadella, formaggi, crescente della pianura e dell’appennino, dalla cipolla di Medicina alla Torta grassa di Castiglione dei Pepoli.

"Nella storia della ristorazione bolognese il tagliere con salumi, formaggi e sottaceti non mancava mai. La scelta, la composizione, il servizio richiedono una sapienza che non si improvvisa, e non va banalizzato come qualche volta succede oggi" ha chiarito Simoni. Sapori forti per i quali, lo ha spiegato con leggerezza il produttore di vini Carlo Gaggioli, non può mancare l’abbinamento di rigore col Pignoletto Docg: "ci starebbe bene anche una Barbera d’annata, anche frizzante, ma meglio il Pignoletto recentemente definito da Marco Sabellico un vino ‘spensierato’, non troppo alcolico ma piacevolissimo".

g.m.