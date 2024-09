Il talento di Cappadone al Salotto del jazz

Il Salotto del jazz stasera rende omaggio alle sonorità black grazie alla verve artistica del quartetto capitanato da Rossella Cappadone (voce e chitarra). Sarà lei a esibirsi dalle 21.15 in via Mascarella, con Luigi Scerra, Antonio Tuccino e Bruno Farinelli (pianoforte, basso e batteria). Vincitrice del ’Premio Chicco Bettinardi’ e dell’Hengel Gualdi Jazz Award, la chanteuse riminese dirige il quartetto senza tradire la matrice afroamericana, attingendo al songbook a stelle e strisce e ai classici della bossa. Domani, invece, tocca all’Ale Scala Boogaloo Trio, tra soul e blues in versione jazz boogaloo.

g.a.t.