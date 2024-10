Il Tar ’riconteggia’ il consiglio: entra Micele

Accolto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna presentato da Antonella Micele, candidata con la lista Centrosinistra per Casalecchio che sosteneva la candidatura a sindaco del civico Dario Braga, che alle ultime elezioni comunali di Casalecchio si era vista sottrarre il seggio in Consiglio comunale da Pietro Cappellini, candidato con la lista Fratelli d’Italia che sosteneva la candidatura a sindaco di Enrico Pasquariello (Lega). Il Tar ha annullato il verbale del 25 giugno scorso con cui l’Ufficio Centrale elettorale relativo al Comune di Casalecchio, dopo le votazioni del ballottaggio, nel ripartire i seggi dei gruppi di minoranza aveva assegnato un seggio in più a Fratelli d’Italia, quello di Cappellini, e uno in meno a Centrosinistra per Casalecchio, lasciando a casa la Micele.

In pratica, nel ripartire i 9 seggi destinati alle minoranze (15 erano andati alla maggioranza Pd e liste collegate) l’Ufficio elettorale aveva assegnato i seggi alle liste che avevano avuto più voti: 2926 per FdI e 2029 per Centrosinistra per Casalecchio. La legge, invece, prevede che i seggi vadano ripartiti in base ai gruppi di liste che sostengono i vari candidati sindaco. Da qui il ripescaggio di Antonella Micele. "Prendiamo atto della sentenza – scrivono in un laconico comunicato i dirigenti di FdI Elena Foresti (capogruppo a Casalecchio), Marta Evangelisti (capogruppo in Regione) e Domenico Nobile (responsabile Unione Reno Lavino Samoggia) – perdere la presenza in consiglio del collega Cappellini, con la sua esperienza maturata negli anni, è sicuramente fonte di dispiacere. Continueremo il nostro lavoro in aula e sul territorio, con costanza e spirito critico costruttivo". Pietro Cappellini non si era costituito nel procedimento.

"Prendo atto – dichiara al Carlino – un po’ me l’aspettavo. La mia elezione scaturiva da un’interpretazione dell’Ufficio elettorale. Non farò ricorso alla sentenza del Tar, continuerò ad essere presente sul territorio, a cominciare ai temi sulla sicurezza". Arrivata prima dei non eletti nella sua lista, Antonella Micele aveva presentato ricorso l’8 luglio scorso. Il 24 ottobre il Tar lo ha accolto e, di fatto, ha annullato l’elezione di Cappellini. Trasmessa al Comune di Casalecchio, la sentenza è stata oggetto della riunione dei capigruppo di ieri pomeriggio. La proclamazione della Micele potrebbe avvenire già dal prossimo Consiglio comunale dove le minoranze saranno costituite da cinque consiglieri del gruppo dei civici e quattro del gruppo di Centrodestra.

Nicodemo Mele