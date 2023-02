Il Tar sul Tennis Nettuno Cambio gestione sospeso

Il Tar congela l’iter della concessione della gestione del Tennis Club Nettuno. Un’ordinanza dei giudici amministrativi datata 16 febbraio ha infatti disposto una sospensiva sulla procedura che aveva visto il quartiere Borgo Panigale-Reno preferire la proposta di riqualificazione e gestione presentata dal ‘Nettuno Sport Center’ a quella del ‘Nettuno Tennis Club’, storico gestore dell’impianto di via Fancelli, in zona Barca.

Il Tar ha "accolto l’istanza cautelare" presentata dal ‘Nettuno Tennis Club’ e quindi "sospende l’esecuzione degli atti impugnati fino alla data del 27 giugno 2023". Data in cui è fissata l’udienza pubblica di discussione nel merito della causa. Si tratta di un tempo breve rispetto alla prassi. Il Tar ha ritenuto infatti che "le controversie sottoposte al sindacato del giudice amministrativo di primo grado in sede cautelare debbano essere decise nel merito entro termini ragionevolmente brevi". Nel frattempo, la gestione ad interim resta in capo al vecchio titolare.

Fra le motivazioni della sospensiva, c’è anche la volontà, da parte dei giudici, "di evitare che l’eventuale prosieguo dell’iter procedimentale di gara, nelle more dell’assunzione di una decisione nel merito, possa ulteriormente modificare la situazione di fatto della procedura esistente, con eventuale possibile ulteriore pregiudizio per alcuna delle parti in causa".

La vicenda ha origine da una delibera del 25 maggio scorso, con la quale il Quartiere Borgo Panigale-Reno accoglieva "la proposta presentata da ‘Nettuno Sport Center’ per la riqualificazione e la gestione del centro

sportivo comunale di via Fancelli per un periodo di vent’anni".

Proposta che prevede, fra l’altro, la realizzazione di tre campi

da padel al posto di quello di calcetto esistente. E che viene, come detto, preferita a quella dell’associazione sportiva ‘Nettuno Tennis Club’, che da quasi quarant’anni gestisce il centro sportivo.

La decisione suscitava immediate proteste di Fd’I, che parlava di "scelta politica" da parte del Comune. Francesco Sassone e Manuela Zuntini affermano ora che la sospensiva "dimostra come vi siano aspetti oggettivi della procedura seguita dal Comune per l’assegnazione dell’impianto che meritano una ulteriore valutazione sotto un profilo amministrativo". Per la Lega di Bologna "scelte del Comune ancora una volta sono bocciate dalla magistratura. A riprova dell’incapacità di questa amministrazione di sinistra".