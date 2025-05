Il taser, arma efficace anti violenti

Lasciamo perdere la polemica sollevata da certe associazioni sull’uso del taser da parte dei carabinieri per fermare un fuori di testa che aggrediva a caso le persone con colpi di forbici. Il taser è uno strumento previsto dalla legge in dotazione alle forze dell’ordine come carabinieri e polizia e ai corpi militari di molte nazioni come alternativa non letale alle tradizionali armi da fuoco. Stop. Se un pazzo con un curriculum di precedenti penali di due pagine assaliva la gente a forbiciate cosa dovevano fare i carabinieri? Offrirgli un cappuccino per calmarlo? Il vero nodo è che questo personaggio ha precedenti per altre aggressioni, episodi di violenza, spaccio di stupefacenti, immigrazione clandestina. Risulta di origini marocchine ma lo Stato del Marocco non lo riconosce come proprio cittadino e quindi pare non sia possibile per ora farlo accomodare fuori dai nostri confini. Quindi in Italia come minimo dovrebbe stare in carcere. Ma fino a ieri era libero. La complessità del codice di procedura penale a volte è incomprensibile in virtù del buonsenso e della sicurezza dei cittadini. Altro dato poco rassicurante (fonte Ministero dell’Interno) inserito in questo contesto: nel 2024 a Bologna e provincia sono state arrestate e denunciate 19036 persone di cui 8911 stranieri cioè il 47% del totale. In maggioranza sono irregolari.

