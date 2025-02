"Il tassista mi ha violentata". Ma è tutto falso: denunciata

Simula di essere stata violentata dal tassista per non pagargli la corsa: è accaduto l’altra sera in via Venezian, in pieno centro. La polizia è intervenuta, per poi scoprire che la donna, una 38enne di Cattolica, non è nuova a storie simili: altre due volte aveva simulato una violenza sessuale e sempre a danno di tassisti. Mercoledì, attorno alle 23, prima ha detto di non avere contanti e si è fatta accompagnare a uno sportello bancomat, poi ha accusato falsamente il tassista di averla molestata. Ma l’espediente non ha retto (si sono anche visionate le telecamere) e la donna è stata denunciata dalla polizia. È accusata di simulazione di reato, insolvenza fraudolenta, resistenza a pubblico ufficiale e percosse, ed è stata multata per atti osceni e ubriachezza manifesta. A chiamare la polizia il tassista, 54 anni. Quando è scesa dall’auto, la donna si è spogliata e sembrava volesse fare i propri bisogni in strada. Il tassista ha chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti, lei si è agitata e ha preso a schiaffi il tassista: diceva che aveva abusato di lei. Le sue parole confuse sono state smentite prima dal tassista, poi dalla visione delle immagini delle telecamere. Alla fine, ha ammesso di essersi inventata tutto.

c. g.