Il Tavolo delle Trattative di Bergonzoni con Lepore, Zuppi, De Paz e l'imam Yassine Lafram

Bologna, 10 febbraio 2025 – Matteo Maria Zuppi è il sindaco di Bologna e Matteo Lepore Arcivescovo e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Così come Daniele De Paz è presidente della Comunità Musulmana della nostra città e l’imam Yassine Lafram è presidente della Comunità Ebraica bolognese. No, non avete letto male.

Questo “scambio di ruoli” è stato il fulcro del Tavolo delle Trattative, un’iniziativa dell’artista Alessandro Bergonzoni alla Sala della Cultura di Palazzo Pepoli, dove quattro istituzioni cittadine si sono messe nei panni l’una nell’altra, in una prova di dialogo e di immedesimazione a cui si sono prontamente sottoposti.

“Non sapevano nulla, altrimenti si sarebbero preparati. Ma hanno capito e si sono messi in gioco”, spiega Alessandro Bergonzoni. “Volevo vedere se attorno a quel tavolo la comunità non fosse più solo ebraica, religiosa o cittadina, ma diventasse una comunità cosmica.”

Il tavolo era simbolicamente sorretto non da gambe tradizionali, ma da protesi provenienti dal Centro di Riabilitazione di Sulaymaniyah, in Iraq, un riferimento concreto alle conseguenze della guerra. L’installazione di Bergonzoni ha accompagnato giorni di riflessione con incontri che hanno coinvolto Simonetta Gola e altri esponenti di Emergency, migranti, rappresentanti di Medici Senza Frontiere e testimonianze da chi lavora nei campi di Gaza.

Questa sera, invece, Il Tavolo delle Trattative ha dato vita a un importante dialogo tra quattro istituzioni cittadine, che si sono confrontate in un inedito scambio di ruoli. Tra momenti di ironia e riflessione, il dibattito ha affrontato temi di geopolitica, ricordando la cinquantina di conflitti in corso in tutto il mondo, oltre a mettere in luce temi di geopolitica, le sfide e le complessità vissute da ciascuna comunità.

“Credo che da Arcivescovo avrei più fiducia e amore incondizionato da parte di tutti. Sull’ambito religioso c’è molto più pudore, anche se è vero che da presidente della CEI si devono prendere decisioni tutt’altro che facili. Ma se il tram lo vuoi fare tu…”, ironizza Matteo Lepore con Zuppi.

“No, per carità - replica ridendo- ma è importante mettersi nelle scarpe degli altri. Ci sono molte cose in comune, tra me e lui (Lepore ndr),lavoriamo insieme su tante cose”. “Non vorrei essere nei panni del presidente della Comunità Ebraica di Bologna in questo momento”, scherza Daniele De Paz, indicando l’Imam Yassine Lafram, che per l’occasione ha assunto proprio quel ruolo.

L’Imam, dalla sua parte, ammette che in quel ruolo avrebbe incontrato difficoltà: “Come presidente della Comunità Ebraica, vivrei con preoccupazione la presenza costante delle forze dell’ordine davanti alla Sinagoga. Pregare dovrebbe essere un momento di pace e riconciliazione con Dio”, ha osservato.

Ma il confronto non si è fermato all’ironia e all'immedesimazione. “Costruire dialogo è un percorso complesso”, ha sottolineato De Paz, ricordando il Patto d’Intesa firmato nel 2021 per la creazione in città di una Casa del Dialogo tra culture e religioni. “Quella firma non è stata solo simbolica: rappresenta un punto di partenza. Eppure, ad oggi, qualcuno potrebbe dire che questa casa non esiste ancora: beh, non è esattamente così. Per costruirla servono preparazione e volontà, e Bologna sta facendo proprio questo. Può diventare un’eccellenza in Italia e in Europa, un punto di riferimento internazionale per il dialogo.

Tornando poi nei suoi panni, quelli dell’Imam, Lafram ha voluto mettere in luce le difficoltà della comunità islamica in Italia. “Non vi nascondo la sofferenza della nostra comunità su molti temi, a partire dalla questione dei luoghi di culto”, ha detto. “Non abbiamo una moschea. quando ero studente universitario, pregavo all’aperto, sulla ghiaia del cortile. Oggi, in Via Pallavicini, il nostro luogo di preghiera è un capannone con tappeti a terra, che chiamiamo moschea, ma che affrontiamo con molta sofferenza. Giuridicamente, non siamo riconosciuti: non abbiamo l’8×1000, le bollette della luce arrivano ai fedeli che le pagano di tasca propria e non esistono cimiteri islamici. È una condizione che ci mette in grande difficoltà e che mette alla prova la nostra volontà di dialogo.”

Sul tema dell’identità, uno degli snodi centrali del dialogo, Matteo Maria Zuppi ha osservato: “Le lacrime sono tutte uguali. Sono disposto a rinunciare alla mia identità e all’aver ragione per la pace, occorre solo trovare l’identità che mi unisca all’altro.” Era proprio questo dunque il senso dell'installazione di Alessandro Bergonzoni: più che alimentare un dibattito politico, l’artista si è voluto focalizzare sull’immedesimazione nell’altro, e sulla necessità di pace, che troppo spesso viene considerata “molto meno eroica della guerra”.