Il Teatrino Giullare va in scena nell’area ecologica di Bisana

Teatrino Giullare interpreta alcuni testi di Giuliano Scabia, dramaturgo e protagonista di alcune tra le esperienze teatrali più vive degli ultimi decenni, tratti da Teatro con bosco e animali, una straordinaria raccolta di racconti, lettere e commedie che narrano le finzioni degli uomini indagando il senso di realtà e la questione della verità.

Lo spettacolo va in scena in doppia replica oggi alle 17.30 e alle 18.30, per la Stagione Agorà, nell’insolito e affascinante scenario dell’Area di Riequilibrio Ecologico Bisana.