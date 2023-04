Il teatro chiude la stagione

Giù il sipario per il teatro nel centro storico di Budrio. Si è, infatti, ufficialmente conclusa la stagione teatrale 20222023 del Teatro Consorziale di Budrio. Sono stati in tutto 5415 i biglietti venduti, 222 gli abbonamenti, 23 gli spettacoli tra la stagione canonica e il Consorziale Off. Ne parla con grande entusiasmo il primo cittadino di Budrio Debora Badiali che, da inizio mandato, ha fortemente investito sulla programmazione teatrale: "La stagione della riapertura è stata un successo straordinario. Siamo andati oltre le aspettative ed è una grande soddisfazione, oltre che un bel segnale per tutti, per tanti (troppi) motivi. Spettacoli di qualità, divertenti e popolari, capaci di incuriosire il pubblico, ma anche di lasciare il segno e riavvicinare a un luogo così importante e pieno di significati come il teatro. Agli artisti, ai nostri tecnici, a chi ha collaborato per promuovere la stagione, ai tanti abbonati e a tutto il pubblico delle varie serate, sempre molto partecipate, grazie".