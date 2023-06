Il Teatro dei mignoli sale sui Trecento scalini

di Francesco Moroni

Nella locandina di presentazione c’è un’astronauta che passeggia. Il contesto intorno però non è quello dello spazio buio e sconfinato, ma uno splendido giardino ricco di alberi, fiori e colori. È la collina bolognese in cima Ai 300 scalini, dove l’estate è pronta a partire già giovedì con la rassegna ‘Spazi aperti’ per rinnovare quel sodalizio tra natura, cultura e socialità che, da otto anni, vede il Teatro dei Mignoli animare le giornate e le serate più calde dell’anno al fresco sui colli.

Così lo spazio nel parco San Pellegrino prende vita dal giovedì al sabato, in concomitanza degli eventi, dalle 18 alle 23.30 (con una pausa agostana) anche grazie al chiosco ‘Rifugio di collina’, con cibo e divertimento. Teatro, musica, escursioni, poesia, yoga e tanto altro ancora per un totale di 20 appuntamenti, a cominciare da ‘InsOrti - Festival d’arte performativa site specific’, da dopodomani a sabato, che propone sei performance selezionate da una ‘call’ che ha ricevuto oltre 100 risposte da tutta Italia. Protagonisti Nicola Citriniti con l’installazione Totem, dove i rifiuti hanno preso il sopravvento diventando forme totemiche votive, Alessandro Gaffuri che proporrà l’installazione FAS AL-BALI – un viaggio sonoro all’interno della medina di Fez – e un laboratorio di Field Recording che si terrà nella giornata di sabato, Giulia Pont con ‘Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo’ (giovedì alle 21), Noemi Piva con lo spettacolo di danza ‘Tra, o sulle cose in mezzo (venerdì ore 18.30), Barbara Eforo e Enrica Carini con ‘Il sussurro del giardino’, installazione per uno spettatore alla volta (venerdì dalle 19 alle 22) e, infine, la Compagnia Kontra Moenia, che con Sara Baldassarre porterà in scena ‘Il merluzzo surgelato’ (sabato ore 21), un’esplorazione sul tema della memoria.

L’ingresso per InsOrti è a offerta libera con prenotazione su Eventbrite. E ancora: Leonardo Capuano con ‘Elettrocardiodramma’ (29 giugno), I Ruvidi (6 luglio), la serata jazz con il Carlo Atti Quartet (7 luglio), ‘Siamo ovunque’ (22 giugno), ‘Supersocrates’ (13 luglio), una serata dedicata a Lucio Dalla (27 luglio) e un concerto della violagambista Pilar Almalé (31 agosto). Spazio anche alla formazione con corsi e altri progetti. "C’è poi un significato che quest’anno ci preme in particolar modo - spiega Debora Binci, direttrice artistica della rassegna, insieme a Mirco Alboresi -: Estate ai 300 scalini consiste nella riapertura dello spazio dopo dei grandi lavori che ci hanno visti impegnati durante i mesi scorsi. Spazi Aperti è un invito a sentirsi partecipi, perché Ai 300 scalini non è un locale o un teatro ma un luogo ecosistemico dove socialità, giardinaggio, agricoltura e arte convivono, uno spazio dove non si fruisce ma si partecipa". Info: http:ai300scalini.blogspot.com - 328 952 9444 - [email protected]