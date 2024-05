Il teatro dei sogni. Il Dall’Ara è pronto a rifarsi il look per le notti Champions

Il Dall’Ara è pronto come tutta Bologna a vivere l’emozione delle notti di Champions. Ma prima di poter ospitare l’esordio dei rossoblù nella Coppa europea più prestigiosa, nonché le altre successive tre gare casalinghe previste dalla prima fase, dovrà sottoporsi a un primo restyling, in attesa di quello definitivo atteso ormai da anni. L’impianto di via Andrea Costa, infatti, è omologato per ospitare le competizioni internazionali, ma la Champions richiede standard differenti rispetto a quanto previsto, ad esempio, da Europa League e Conference.

Nelle prossime settimane il club e il Comune si confronteranno anche su questo aspetto, perché per quanto la prima partita di coppa disti quattro mesi abbondanti, il tempo non è tantissimo, anche contando che l’impianto sarà occupato, dopo l’ultima gara casalinga contro la Juve di luned’ prossimo, anche mercoledì 4 giugno per l’amichevole dell’Italia contro laTurchia, in preparazione all’Europeo di Germania, e poi per tre concerti (la doppia data di Max Pezzali il 22 e il 23 giugno e quella di Zucchero il 27). Insomma, tra una partita e uno show, lo stadio intitolato al presidentissimo dell’ultimo scudetto sarà liberato solo a fine giugno, con appena due mesi abbondanti per poter mettere mano alle migliorie richieste. Dopo il sorteggio del 29 agosto, infatti, le squadre entreranno in campo per il primo turno già tra il 17 e il 19 settembre.

Il tempo per sistemare tutto – il quadro degli interventi è ancora in via di definizione – comunque c’è. Come la certezza che il ritorno del Bologna in Champions sessant’anni dopo la sua ultima apparizione avrà proprio il Dall’Ara come teatro dei sogni. Anche qualora, infatti, il progetto per il restyling dello stadio procedesse a passo spedito, molto più di quanto fatto finora, la prossima stagione i rossoblù la giocherebbero in ogni caso tra le mura amiche. La ristrutturazione dell’impianto – progetto di cui si parla ormai da una decina di anni – ha subito vari stop&go nel corso del tempo e ora è alle prese con uno scoglio non di poco conto, ovvero il rincaro dei costi complessivi dell’opera, trainato dall’inflazione che nell’ultimo anno ha fatto schizzare in alto i prezzi di tutte le materie prime.

Il preventivo per il restyling, inizialmente fissato sui 130 milioni di euro (di cui 90 a carico del club e 40 del Comune) è infatti salito di almeno il 30-40%, facendo fermare il conto totale intorno ai 180 milioni di euro. Ci sono insomma 50 milioni da coprire e non è ancora chiaro chi e e in che forme li dovrà garantire per fare partire i cantieri.

Intanto negli ultimi mesi è andato avanti l’iter urbanistico per il progetto definitivo, compreso quello per lo stadio provvisorio da realizzarsi a Fico, e il Consiglio comunale ha dato semaforo verde al pacchetto complessivo, che tiene assieme stadio temporaneo e restyling del Dall’Ara. Solo con la partenza dei lavori del primo, infatti, per il momento ancora previsti alla fine del prossimo campionato, potrebbero iniziare anche quelli dell’impianto di via Andrea Costa. Ma, per l’appunto, l’aumento dell’eseborso finale potrebbe rallentare ulteriormente i tempi. Anche perché, come ha sottolineato l’ad rossoblù Claudio Fenucci, "è volontà dell’azionista non partire fino a quando non avremo costi certi".

a. z.