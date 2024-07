Il Teatro delle Ariette porta in piazza l’alluvione di via Marzatore

Non è uno spettacolo teatrale quello che stasera, nella piazza di Monteveglio alle 21 dà il via alla decima edizione del progetto di teatro di comunità intitolato: Territori da cucire, ideato e realizzato dal Teatro delle Ariette, con chiaro riferimento ai cinque ex comuni fusi nella nuova municipalità di Valsamoggia. Edizione del decennale che ha dovuto fare i conti con il nubifragio della sera e della notte dello scorso 20 maggio quando una ‘bomba’ d’acqua si è scaricata sulla fascia collinare tra Bazzano e Monteveglio. Un picco di oltre 120 millimetri di acqua piovana precipitata ad alta intensità su un territorio limitato, con epicentro nella stretta valle di Rio Marzatore, dove si sono registrati i danni e i rischi maggiori.

La furia della piena che si è scaricata allo sbocco sulla via provinciale ha trascinato alberi e fango, ma anche automobili in transito con due automobilisti ribaltati ed imprigionati nell’abitacolo salvati in extremis dall’intervento dei Vigili del fuoco. E proprio in via Marzatore ha sede la compagnia fondata e condotta da Paola Berselli e Stefano Pasquini, che come centinaia di famiglie ed attività economiche ha subito danni materiali e gli effetti destabilizzanti della fragilità sperimentata sotto la furia degli elementi. Era già successo un anno prima e si temeva un’altra replica anche tra il 24 e il 25 giugno scorsi, quando precipitazioni intense e concentrate hanno provocato un’ondata di piena sull’alto corso del Samoggia, con frane, smottamenti, interruzioni di servizi e chiusure di via Serretti, Gardelline e Segaticcio (tutte a Savigno), la chiusura del secondo ponte di Savigno e di via Pravazzano, a Monteveglio. Si sono quindi aggiunti temi ed esperienze che oggi verranno raccontate in piazza. Ad una settimana da questi eventi la neo sindaca Milena Zanna chiarisce che la situazione è risolta nelle vie Pravazzano e Serretti, entrambe riaperte nelle ore immediatamente successive. Rimane invece interrotta, a Savigno la circolazione sul secondo ponte (di competenza di Città metropolitana) e sulle vie Gardelline e Segaticcio.

"Per le due strade è già iniziato l’iter per procedere con i lavori che si prevedono più brevi per Gardelline e più lunghi per Segaticcio. Lavoreremo con tutti gli enti coinvolti per intervenire il più tempestivamente possibile", promette Zanna.

Gabriele Mignardi