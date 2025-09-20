Il teatro diventa ZolAuditorium. Cartellone ricco con 28 spettacoli

L’ex Spazio Binario cambia nome e si presenta alla comunità come ZolAuditorium. Un nuovo capitolo per lo spazio che dal 2022, sotto la direzione artistica e organizzativa di CreAzione Teatro, rappresenta un punto di riferimento capace di unire teatro, musica, comicità e cultura nel segno della condivisione. Il cambio del nome, pensato per rinsaldare ulteriormente il legame col territorio, non modificherà però la qualità della sua proposta artistica: il successo dello scorso anno, che ha contato oltre 2mila spettatori, sarà infatti un trampolino di lancio per raggiungere ora ulteriori obiettivi e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

A partire da ottobre, la nuova stagione alzerà il sipario con ventotto spettacoli tra teatro sociale, comedy, musica, teatro ragazzi e dialettale, senza dimenticare le matinée dedicate alle scuole di ogni ordine e grado. La rassegna comedy porterà sul palco di Zola numerosi interpreti amati dal pubblico, tra cui Sergio Sgrilli e Chiara Becchimanzi, mentre la prosa sarà un viaggio nel pensiero e nella memoria, che vedrà sotto le luci dei riflettori, fra gli altri, Micaela Casalboni, Andrea Santonastaso e Franco Cervellati. Sul fronte musicale spiccano appuntamenti con artisti di grande carisma come Cisco, voce storica dei Modena City Ramblers. Non mancheranno poi gli eventi dedicati ai più piccoli con la rassegna domenicale di Teatro Ragazzi, curata da CreAzione Teatro, così come troverà spazio la rassegna del dialettale, che porterà sul palco alcune delle più amate compagnie bolognesi.

"Crediamo fortemente nel progetto e in questa operazione identitaria che ora richiama Zola nel suo nuovo nome – conferma il sindaco Davide Dall’Omo –. Un teatro non è un luogo astratto, ma un posto che vive della partecipazione e della passione di chi lo abita". Così anche Elena Cristiani, presidente di CreAzione Teatro: "Cambia il nome sì, ma non il nostro obiettivo, per rendere questo posto un luogo pensato per la comunità con una ricca varietà di proposte". "Continuiamo a scommettere sulla cultura in tutte le sue forme per far sì che riesca a raggiungere ogni angolo del nostro comune – conclude Daniele Degli Esposti, assessore alla cultura –. Con il nuovo nome rafforzeremo la presenza di un auditorium che merita sempre più visibilità".

