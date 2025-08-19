Sam, un addio pesante

Il teatro popolare sul palco degli dei

Ospite dell’iniziativa una compagnia brasiliana. In programma un laboratorio. e la presentazione di un libro.

A Monte Venere nasce ’Teatro nel bosco – festival internazionale di teatro popolare’, che ha preso il via ieri e proseguirà fino al 25 agosto, con il contributo della Regione e il patrocinio del Comune. L’evento è organizzato dalla Compagnia della Venere e il presidente Antonio Lovascio spiega quali sono le proposte: "Per sottolineare fin da subito il carattere internazionale del Festival, ospitiamo una compagnia proveniente dal Brasile, Arkhetypos, con uno spettacolo di teatro e danza dal titolo ’Airere e Kilezum’, che racconta la storia di un amore impossibile tra un uccello e una lucertola, ispirato al racconto originale di Gero Camilo. Il secondo spettacolo in programma è di Fraternal Compagnia di Bologna con il suo Masquerade Mask, un tributo ai grandi personaggi della tradizione teatrale italiana della commedia dell’arte".

Le iniziative non finiscono qui: fino al 24 agosto si tiene un laboratorio condotto dallo stesso Lovascio insieme ad Hermann Sferlazza della Compagnia della Venere, il cui titolo è ’I luoghi dell’anima’. Si partirà dal fotografare luoghi ed elementi urbani o naturali che suscitano emozioni particolari, per poi dare voce e corpo a queste immagini attraverso la scena teatrale. Il 24 agosto invece Robson Haderchpek e Leonidas Oliveira della Compagnia Arkhetypos terranno un Workshop di teatro rituale, un’immersione corporea e vocale ispirata ai rituali sciamanici. Sempre il 24 vi sarà la presentazione del libro ’Viva Falcone – lazzi di un giullare siciliano’, di Antonio Lovascio edito da Navarra Editore con prefazione di Dacia Maraini. "La compagnia della Venere è una giovane compagnia che ha deciso di investire sul nostro territorio – racconta l’assessore alla cultura Ermanno Pavesi –. Ringrazio Antonio Lovascio e Hermann Sferlazza per tutto il lavoro che stanno facendo". L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

