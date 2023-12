Il teatro resta senza riscaldamento: "Ma il biglietto pagato lo stesso"

"Organizzano gli spettacoli, li fanno pagare, poi lasciano le famiglie e i bambini al gelo perchè non va il riscaldamento?". Un attacco senza mezzi termini quelli dell’opposizione comunale Pianoro Civica all’amministrazione locale. "Esprimo profonda indignazione - dice il capogruppo civico Luca Vecchiettini -per l’incidente verificatosi durante lo spettacolo di Teatro e Biscotti domenica alla Sala Arcipelago. È inaccettabile che i bambini e i genitori, con queste temperature vicine allo zero, abbiano dovuto assistere allo spettacolo al freddo, a causa di un guasto al sistema di riscaldamento. Questo episodio mette in luce, ancora una volta, le gravi carenze organizzative del Comune, ed il fatto che i genitori abbiano comunque dovuto pagare il biglietto per assistere allo spettacolo è indice di una amministrazione che non è nemmeno in grado di assumersi le proprie responsabilità".

Vecchiettini poi aggiunge: "Ci preme sottolineare che il Comune ha più volte sbandierato il progetto di efficentamento energetico dei suoi edifici pubblici, ma a tali affermazioni non sono ancora seguite azioni concrete. Le iniziative per le famiglie e i più piccoli meritano di gran lunga una maggiore cura".

Risponde alle critiche dell’opposizione l’assessore alla Cultura Silvia Benaglia: "Abbiamo effettivamente riscontrato un problema momentaneo con il riscaldamento all’interno della Sala Arcipelago dove si svolgeva lo spettacolo e questo perchè era andata in blocco la caldaia. Trattasi pertanto di un guasto non previsto e non prevedibile che sarebbe potuto succedere ovunque e a chiunque. Non vi è alcun legame con il progetto di efficentamento energetico sul quale, confermo, l’amministrazione sta lavorando. Il guasto è stato rilevato intorno alle 15 ed è stato attivato il pronto intervento per la manutenzione, grazie al quale l’impianto è ripartito poco prima delle 17".

L’assessore Benaglia, poi, specifica: "Avendo iniziato la vendita dei biglietti dalle 15 e con così poco preavviso, si è deciso di non annullare la data, ma comunicare il problema a tutte le famiglie dicendo loro che la sala non era riscaldata e far scegliere liberamente se rimanere e assistere allo spettacolo. Quasi tutte le famiglie hanno scelto di rimanere nonostante l’ambiente non proprio confortevole e ai bambini e alle bambine già entrati in teatro è, poi, stato rimborsato il biglietto".

Zoe Pederzini