Il teatro Romano vent’anni dopo. Visite guidate per poterlo ammirare

Sarà possibile ammirare di nuovo il Teatro Romano della centralissima via Carbonesi, un gioiello nascosto nel centro della città. L’associazione ‘Succede solo a Bologna’ vi organizzerà visite guidate, dal 6 al 22 dicembre prossimi. Un’iniziativa che arriva dopo quasi 20 anni di chiusura: le guide di Succede solo a Bologna porteranno i visitatori alla scoperta della storia dell’interno di un palazzo gentilizio del ‘700. Un’occasione per rivivere la vita di quest’opera, costruita oltre 2000 anni fa, quando avvenne il passaggio della città di Bononia da colonia romana al rango di municipium, consentendo agli abitanti di ottenere la cittadinanza romana. Un viaggio nel tempo in cui i visitatori potranno ammirare i resti del Teatro, rinvenuti a partire dal 1978 in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione del palazzo, in particolare la cavea semicircolare, ovvero la gradinata destinata al pubblico e la parte inferiore in cui sedevano le autorità cittadine. Le prenotazioni sono possibili via il sito sul sito www.succedesoloabologna.it.