Il Teatro Testoni Ragazzi tutti i giorni a porte aperte

Al Testoni Ragazzi è tempo di Teatro Aperto, il progetto de La Baracca per realizzare uno spazio aperto al tessuto urbano e alla cittadinanza, tutti i giorni della settimana e non solo in occasione degli spettacoli in rassegna. La programmazione di Teatro Aperto parte in questi giorni e prevede eventi settimanali a ingresso gratuito, oltre alla possibilità di frequentare liberamente gli spazi durante la settimana dalle 16,30 alle 19 (escluso il mercoledì) e nei weekend di spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.

Con i lavori di riqualificazione e restyling, realizzati negli ultimi due anni con il sostegno del Comune e grazie ai fondi europei stanziati dalla Region, è infatti stato possibile ripensare alcuni degli spazi del teatro. Sono nati così quattro nuovi ambienti dedicati al pubblico: le Salette inattese, tre stanze modulabili allestite con libri da leggere sul luogo e da prendere in prestito, giochi e angoli interattivi; lo Spazio mostre, pensato per rilanciare suggestioni, immagini, pensieri, dando visibilità a opere e ricerche artistiche sull’infanzia e l’adolescenza; il Bookshop, nel quale è possibile acquistare la linea editoriale della cooperativa e una selezione di libri illustrati, romanzi, saggi, giochi e gadget; il Centro di documentazione sul Teatro per l’infanzia e l’adolescenza, all’interno del quale verrà ospitato anche l’archivio storico de La Baracca.