Il Teatro Testoni riapre le porte

Dopo quasi due anni la compagnia La Baracca ritorna al teatro Testoni Ragazzi e porta con sé i fiori che sono germogliati alla Sala Centofiori, lo spazio che l’ha accolta durante i lavori di ristrutturazione dello storico stabile. "Non vuole essere un addio, ma un saluto – spiegano dal teatro che già il 12 marzo ricomincerà nella casa di sempre la stagione – per questo abbiamo pensato a un momento di festa fatto di musica e teatro, di profumi e colori". Insomma, è come un rito di passaggio, la festa-staffetta ’100 fiori per il teatro Testoni’ che andrà in scena da stamattina tra Centofiori e Testoni: alle 10 ritrovo in via Gorki con un laboratorio per la creazione di fiori a cura di Cantieri Meticci e un rito di saluto tra musica, canto e teatro a cura de La Baracca e di Arcanto insieme a Zum Zum Coro e Piccolo Coro Angelico e poi partenza con le biciclette piene dei fiori creati da bambine e bambini con materiali riciclati.

Alle 11,15 è già lanciato il ritrovo nella piazza antistante il teatro con il laboratorio creativo a cura di Cantieri Meticci, i canti a cura di Mikrokosmos e un rito teatralmusicale per festeggiare il rientro a cura delle attrici e degli attori de La Baracca con la compagnia Arte e Salute ragazzi e i canti a cura del Museo della Musica. Tutti sono invitati, bambine, bambini, ragazze, ragazzi, genitori, insegnanti, amiche, amici.

Ma cos’è successo in due anni di assenza al Testoni Ragazzi? "Dal 2022 avevamo lasciato il Testoni – racconta il presidente de La Baracca Gabriele Marchioni – ma era dal 2020, periodo pandemia, che il teatro non riapriva le sue sale a pieno regime, perché abbiamo avuto i lavori di riqualificazione che sono iniziati proprio quando i teatri potevano aprire a capienza massima, senza le norme restrittive, il che è accaduto con la stagione 2021-2022". E prosegue: "I lavori hanno interessato tutto l’edificio e ora ci ritroviamo una terza sala teatrale con 65 posti, che si aggiunge alle altre due di 400 e 96 posti, inoltre gli ambienti per l’accoglienza ora sono rinnovati, senza barriere architettoniche, così il pubblico si può muovere in maniera fluida tra le sale lettura e altri spazi d’accoglienza, e le famiglie trovano ambienti dove poter restare anche dopo gli spettacoli o dove arrivare prima". Mancano ancora alcuni allestimenti dei nuovi arredi, che saranno ultimati il prossimo settembre, e il lavoro di relamping, la sostituzione delle vecchie lampade con quelle nuove e a basso consumo. Dal 12 marzo inizierà quindi una nuova vita sottolineata da ’Visioni di futuro, visioni di teatro... Festival internazionale di arti performative e cultura per la prima infanzia’.

