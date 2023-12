"Il telefono è il nostro regalo di Natale"

Festa doppia a Castello di Serravalle, dove per alcune famiglie residenti nel paesino di Valsamoggia a Natale si è brindato anche per il ripristino del collegamento telefonico mancante da sei mesi. Ovvero dalla frana provocata dal maltempo di maggio, che fra le altre cose provocò la caduta di alcuni pali e la conseguente rottura dei fili della rete fissa di diverse famiglie residenti in via Montalogno.

Un disagio al quale il Carlino diede voce alcuni mesi fa, raccogliendo l’impegno di Tim a risolvere quanto prima il problema. Impegno mantenuto e collegamento ripristinato prima di Natale, con grande gioia dei residenti, e in particolare per le persone anziane, abituate da sempre a comunicare col telefono fisso. Abita qui anche Giuseppe Beghelli, agricoltore e viticoltore, titolare di azienda agricola, residente insieme alla mamma 94enne in una delle case che dallo scorso 26 maggio non aveva più la linea telefonica fissa, un servizio fornito da Tim, con la quale da allora aveva intessuto un confronto difficile. "E’ una linea degli anni Settanta, con i classici pali in legno che portano la linea quassù. Una frana ne fece cadere due, all’inizio il telefono funzionava ancora, poi più nulla. Il problema è che qui i cellulari non prendono e in casa ho una novantenne, isolata da tutto e da tutti", ribadisce Beghelli, che ora manifesta tutta la sua gioia: "Altre famiglie erano messe come noi per via del collasso della linea telefonica che dalla strada per Ciano risaliva la collina fino alla dorsale di via Montalogno. E’ stato necessario del tempo e anche tante sollecitazioni, ma ora siamo contenti, noi e soprattutto le persone anziane che, dopo tanto silenzio del telefono, per le festività hanno potuto rimettersi in comunicazione con amici e parenti. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltati e Tim che ha infine trovato la soluzione".

Per risolvere la questione si era mosso il sindaco Ruscigno, ma anche la consigliera regionale Marta Evangelisti (FdI), che con una interrogazione aveva sollevato il problema in consiglio: "Dalla risposta ottenuta abbiamo appreso che il problema è stato risolto nei tempi annunciati. Non si può che essere soddisfatti anche se, pur comprendendo tutte le difficoltà del caso, non ci pare che si tratti di tempistiche consone, soprattutto rispetto a un Comune la cui fusione avrebbe dovuto portare tra i vantaggi, anche servizi celeri ed efficienti, oltre procedure semplificate per i cittadini".

Gabriele Mignardi