Il tentativo da Vintage55: "Armati di mazze"

"Sostituire l’oblò sarà complicato: abbiamo appena contattato la ditta che, vent’anni fa, lo sistemò dopo che un camion ci era finito contro. I ladri non sono riusciti a entrare, ma il danno è ingente". A parlare è Francesco Scarpone di Vintage55 di via Altabella, il negozio di abbigliamento negli spazi progettati dall’architetto Dino Gavina. La scorsa settimana, anche la boutique è stata assaltata dai soliti predoni del centro, nel tentativo di rubare all’interno. "Erano in due, armati di una mazza – spiega il negoziante – li abbiamo visti in azione nei video ripresi dall’impianto di sorveglianza. Si sono accaniti con più colpi, inclinando il vetro, ma non riuscendo a romperlo del tutto, disturbati dall’intervento di un ragazzo residente in zona".

Il giovane, infatti, preoccupato dal rumore dei colpi, è sceso in strada: "Era con il suo cane, un rottweiler – dice ancora Scarpone – e ha notato queste due persone che, mollata la mazza, avevano afferrato il coperchio di un tombino per completare il lavoro. Quando lo hanno visto si sono dati alla fuga, ma credo che uno sia stato bloccato". Sul posto è intervenuta la polizia, che ha subito repertato le impronte digitali lasciate impresse dai ladri sul vetro. "La mattina dopo il fatto ho sporto denuncia ai carabinieri della stazione Bologna, a cui ho consegnato anche il video della sorveglianza, nella speranza riescano a individuare i ladri", spiega ancora il negoziante. Che è amareggiato da una situazione comune a diversi colleghi della strada: "Hanno colpito due volte la Salsamenteria – elenca –, due giorni fa è toccato al bistrot ‘La sberla’ ed è stato visitato anche il parrucchiere ‘Toni&Guy’. Una strage. Ora noi abbiamo sistemato il danno, mettendo tutto in sicurezza con una sorta di cantiere allarmato. Tuttavia, questa situazione, è la mia impressione, ci sta anche facendo perdere clienti: la gente vede queste assi di legno e pensa che il negozio sia chiuso. Ed è un doppio problema".

n. t.