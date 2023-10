Il terrorismo e le espulsioni impossibili

In un caso così ingarbugliato è difficile attribuire colpe. Un elemento radicalizzato, estremista islamico, già sotto il faro della Giustizia anche a Bologna, nonostante fosse stato individuato come tale, si è mosso liberamente per mezza Europa dal 2011. Il sistema non funziona. Tra ricorsi, richieste di asilo, burocrazia giudiziaria e civile, Abdessalem Lassoued, 45 anni tunisino, giunto a Lampedusa su un barcone, è riuscito a non farsi cacciare dall’Italia. Quanti sono i clandestini, potenzialmente periocolosi, in Italia? Il censimento è impossibile. La rete di protezione europea è insufficiente e l’esempio del terrorista tunisino è illuminante. Abdesalem riesce a fuggire da un carcere tunisino, dove era detenuto per reati comuni e politico religiosi, salta su un barcone e sbarca a Lampedusa. A Bologna finisce nel mirino della magistratura per sospetto radicalismo islamico, ma il procedimento non approda a nulla. Avrebbe dovuto essere espulso, ma un magistrato bolognese annulla il provvedimento di rigetto della richiesta d’asilo. La polizia italiana segnala a tutta Europa che è un sospetto jihadista. Poi si sposta indisturbato fra Svezia e Belgio, viene di nuovo individuato, attraverso contatti con altri personaggi, fino all’ omicidio dei due svedesi. Tutto ciò deve servire da lezione per comprendere che troppe cose non vanno nello scambio di informazioni fra servizi antiterrorismo e magistratura nei Paesi europei.

