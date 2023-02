.Il Terzo Polo guarda in casa dem "Il Pd si salda con la sinistra radicale Per i moderati sarà difficile restare"

di Luca Orsi

L’elezione di Elly Schlein a segretaria nazionale del Pd "è un elemento di chiarezza che cambia lo scenario politico dei prossimi mesi". Il senatore Marco Lombardo – segretario di Azione a Bologna, che alla fine del 2021 uscì dal Pd – non è sorpreso dal risultato delle primarie dem, "naturale conclusione di un lungo processo di saldatura con i Cinque stelle e Articolo 1".

Quale scenario prevede?

"Elly realizzerà il consolidamento del Pd con la sinistra radicale, in un senso più movimentista ed ecologico, sul modello francese di Mélenchon".

Pensa che tutti la seguiranno?

"Penso che moderati, cattolici, socialisti liberali e riformisti faranno fatica a riconoscersi in questa nuova linea".

Ritiene possibile una scissione?

"Per ora non prevedo smottamenti o fuoriuscite in massa. Ma penso che molti, all’interno del Pd, sentiranno la necessità di ragionare per capire se le ragioni del riformismo avranno cittadinanza in quel partito".

In un tweet lei afferma che riformisti e liberali ora ‘non hanno più motivo di restare’. È un chiaro invito a lasciare il Pd?

"Nessuna volontà di forzare la mano, nessun atteggiamento aggressivo. Non è il mio modo di fare politica. Ritengo che al momento sia più utile cercare di interpretare e comprendere il disorientamento che stanno vivendo quella parte del gruppo dirigente del Pd e quella parte di elettorato che non si aspettavano affatto questo risultato dalle primarie".

Tradotto: le porte di Azione sono aperte?

"Credo che Azione debba accelerare il processo di costruzione di un partito unico dei riformisti".

Lei si aspettava la vittoria della Schlein?

"Non è certo stata una sorpresa, una meteora piovuta dal cielo. È il frutto di una scelta deliberata, fatta un paio di anni fa, di costruire un’alleanza con M5s e Articolo 1. E quindi di spostare con radicalità l’asse a sinistra".

Come imposterete ora il rapporto con il Pd?

"Se fossi in Elly, accoglierei subito la proposta avanzata da Carlo Calenda giorni fa, prima di sapere chi avrebbe vinto".

Può spiegare?

"Lavorare insieme per costruire un’alternativa di governo non sulle ideologie, ma nel merito delle cose".

Su quali temi?

"Lavoro, sanità e istruzione. Ma anche ecologia, ambiente, immigrazione. Invito Elly a raccogliere la sfida: sederci attorno a un tavolo per capire se ci sono punti in comune".

Che cosa si sente di dire a chi, nel Pd, è rimasto spiazzato dalla vittoria della Schlein?

"Che per i riformisti ci sono vita, passione e identità anche fuori dal Pd. La mia storia lo dimostra".