Il ’tesoro’ di Speranza: "Fu circonvenzione". L’erede condannata anche in Cassazione

La Cassazione scrive la parola fine sulla lunga battaglia legale tra le contendenti del ‘tesoro’ del commercialista Sante Speranza: "Fu circonvenzione di incapace". La vedova di Speranza, alla notizia della sentenza, è scoppiata a piangere. È stato rigettato infatti il ricorso presentato per Carlotta D’Addato dall’avvocato Gabriele Bordoni, confermando la condanna a tre anni e mezzo (il massimo con il rito abbreviato) per la donna, accusata di aver depredato dei beni il commercialista Speranza (scomparso a 64 anni il 5 luglio 2020) con cui lei aveva da poco tempo una relazione. A luglio 2024, la Corte d’appello aveva ribaltato la sentenza di primo grado con cui D’Addato era stata assolta. Lei è risultata beneficiaria di gran parte del patrimonio del commercialista che, a ottobre 2019 (i due si frequentavano da maggio dello stesso anno), la nominò erede universale, escludendo dal testamento la madre, oggi 94enne, e la moglie, e lasciando invece a D’Addato diverse centinaia di migliaia di euro tra beni immobili, conti correnti, crediti e titoli. Tra i beni di Speranza, una villa in Sardegna e una casa in centro a Bologna.

D’Addato era accusata poi di aver cercato di far vendere a Speranza la casa in cui viveva l’anziana madre di lui, di avergli fatto trasferire i conti correnti dalla banca storica a un altro istituto bancario, svuotandoli per centinaia di migliaia di euro, e di avergli cambiato il numero di telefono, isolandolo da tutti.

La moglie di Speranza è assistita dall’avvocato Milena Micele, l’anziana madre dall’avvocato Cesarina Mitaritonna. Oggi, la vedova di Speranza "è soddisfatta dell’esito – sottolinea l’avvocato Micele –, è stata riconosciuta la verità: lui è stato circuito da questa donna, che aveva solo fame di soldi e non provava nessun sentimento, nessun affetto per Sante".

In primo grado, l’imputata era stata assolta: il giudice aveva ritenuto che tra i due ci fosse amore e che lui le diede del denaro per "manifestare la forza del sentimento" che li legava: è in quel contesto che sarebbe avvenuta la scrittura del testamento. I familiari dell’uomo, forti anche di una consulenza psichiatrica di parte, hanno sempre sostenuto come lui allora non fosse nel pieno delle proprie facoltà perché affetto da una grave malattia neurodegenerativa. Il caso era esploso alla lettura del testamento, quando venne alla luce che, tra gli eredi designati, non figuravano né la moglie, da cui si era separato (ma da cui era tornato negli ultimi mesi di vita dopo la rottura con D’Addato), né la madre. Così, le due donne si erano rivolte a un legale, ritenendo vi fossero state forzature nella sua compilazione con ’spinte’ da parte di D’Addato a redigerlo a proprio favore. Nell’estate 2020 i beni oggetto del lascito furono congelati dal tribunale civile. La causa è ancora in corso. "Ora si spera in un’accelerazione e risoluzione delle vicende civili – precisa Micele – alla luce del passaggio in giudicato di una sentenza che ha ricostruito tutto e attestato al di là di ogni ragionevole dubbio che le dazioni erano frutto di circonvenzione".

"Ho rispetto per ciò che è stato deciso – le parole, ora, di D’Addato –, anche se so non essere affatto la verità che aveva, invece, compreso chi mi aveva assolto. La mia colpa forse è stata quella di aver voluto bene a un uomo mentre aveva un’accesa conflittualità con la moglie dalla quale si stava separando, così che sono apparse ’prive di logica’ soltanto le disposizioni a mio favore e non quelle, coeve e ben più consistenti, andate nell’altra direzione. Ma con la coscienza io sono a posto".