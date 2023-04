Il tesseramento Pd "Già 530 iscritti online Più di quelli del 2022"

In un mese il tesseramento web del Pd ha ’battuto’ quello online di tutto il 2022. "Dal 27 febbraio a oggi, infatti, sono 530 gli iscritti che hanno aderito ai dem di Bologna tramite la nostra piattaforma", spiega Michele Rossi, responsabile del tesseramento della federazione Pd di Bologna.

Tra le new entry pure il neo responsabile dell’Organizzazione del Nazareno, l’assessore regionale Igor Taruffi. Si tratta, comunque, di numeri che fanno ben sperare in vista delle iscrizioni 2023, tant’è che tra i dem made in Bo ci si augura di rimanere attorno alle 8mila tessere, in linea con l’anno scorso. Un anno che già aveva fatto sorridere la segretaria dem Federica Mazzoni, segnando un +15 per cento rispetto al 2021.

Un incremento ’spinto’ anche dal Congresso del Pd, ma che potrebbe essere confermato quest’anno, riportando la base dell’ex partitone ai dati del periodo pre-Covid. Un risultato considerevole, secondo i dem bolognesi, visto che in genere il trend post-primarie è quello di una flessione delle iscrizioni.

La segretaria Elly Schlein, del resto, non appena vinte le primarie, ha puntato proprio sul tesseramento per capitalizzare l’entusiasmo mostrato ai gazebo.

Una chiamata alla base annunciata appena saputo di essere la nuova segretaria Pd e ribadita in tv, a ’Che tempo che fa’: "Faccio un appello al popolo delle primarie. Venite abbiamo bisogno di voi, venite a fare parte di questa comunità democratica".

I dem bolognesi, intanto, attendono la consegna dal Nazareno delle tessere cartacee, così da proseguire con il doppio binario (web e presenza), immaginando già open day nei circoli Pd per incrementare le iscrizioni, magari utilizzando anche i Pos in dotazione.

Gli ultimi dati forniti dal partito locale, certificati dalla commissione congressuale provinciale, ai primi di febbraio, raccontano che sono stati 1.086 in più gli iscritti rispetto al 2021. Si parla di 8.141 tesserati, dei quali 1.235 sono nuovi iscritti, 1.048 sono invece i recuperi sugli anni precedenti (in particolare, 2019 e 2020), mentre i restanti 5.858 sono stati rinnovi.

Il ’grosso’ del tesseramento, aveva fatto sapere il responsabile Rossi, era arrivato dalle iscrizioni in presenza. Da qui, la soddisfazione per il buon risultato online riscontrato nell’ultimo mese.

