Il tifo colora le vetrine . L’onda è grandissima:: "Bologna da antologia"

"Il Bologna sta giocando davvero molto bene, la classifica è più che confortante e contiamo di tornare subito in Europa. E poi c’è sempre la Coppa Italia...". Stefania Vacchi, titolare della Merceria Il Rocchetto in via de Nicola, è entusiasta della stagione della squadra di Vincenzo Italiano.

Basta passare davanti alla vetrina del suo negozio, allestita a tema rossoblù con pigiami, boxer, ciabatte, calzini, asciugamani e i vari corredi per la casa, "a cui ho accostato anche cotoni e filati con le stesse tonalità".

’Il Rocchetto’, infatti, aderisce a ’Fino alla fine, forza Bologna!, l’iniziativa lanciata da Ascom Confcommercio, insieme ai partner Emil Banca, Bologna Calcio, Radio Sata e Associazione Commercianti RossoBlù per colorare le vetrine delle attività commerciali di città e provincia e spingere Ndoye e compagni verso il bis della qualificazione in Europa.

Sempre restando nel ramo abbigliamento, in via Saragozza 81/l c’è Kardià Boutique, dove Dalila Ansalone, che gestisce il negozio insieme alla mamma, è una grande tifosa rossoblù. "In vetrina abbiamo messo la maglia del Bologna con scritto Kardià, piace moltissimo ai passanti e ai clienti".

Che, magari, entrano "e vedi che gli occhi si illuminano di passione. Ci sono sia i tifosi di lunga data, che in passato hanno sofferto con la squadra anche in serie B e serie C – continua Ansalone –, sia quelli che si sono appassionato alle vittorie del Bologna di Joey Saputo. Fa piacere vedere una tifoseria e una comunità che si stringe attorno a uno dei propri simboli più significativi".

Da Kardià si è svolta, nei giorni scorsi, anche la trasmissione di Canale 88 ’Vetrine rossoblù’, con cui viene veicolata l’iniziativa targata Ascom: "È stato molto divertente", chiude la titolare.

Anche ’Pasta & Co’ in via Bertocchi 13 a Sasso Marconi, ha ospitato la stessa iniziativa di Canale 88. E a Maurizio Melchiorri, il titolare, l’idea è piaciuta molto: "Mi sono divertito assai", dice. "Io sono tifoso rossoblù fin da bambino, ascoltavo la partita alla radio con i miei parenti – racconta –, e dunque aderisco volentieri alla chiamata dell’Ascom".

E i clienti che cosa hanno detto dello sfoggio di cimeli rossoblù? "Al martedì mattina (io sono chiuso al lunedì) si parla spesso di Bologna, delle sue imprese, ma anche la massaia che non è necessariamente appassionata, magari viene da me e mi fa notare l’ultima vittoria".

Insomma, l’onda rossoblù si allarga senza sosta, in città e in provincia. E anche il Carlino, nei giorni scorsi, ha voluto dare il suo contributo, accendendo il ’totem’ di fronte alla redazione di via Mattei.

Per aderire all’iniziativa Vetrine Rossoblù, che sta già riscontrando un forte successo, è possibile inviare la propria foto e/o il proprio video collegandosi al sito www.ascom.bo.it oppure scrivendo sul canale whatsApp al numero 333.241.57.60.

a.bo.