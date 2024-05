Il tifo contagia le edicole. I lettori premiano l’incarto

Una prima pagina tutta da collezionare, che ha conquistato letteralmente tutti i lettori del Carlino. Un’immagine potente ed evocativa, che unisce i colori del club del Bologna calcio al pallone iconico della Champions.

Anche il nostro quotidiano ha festeggiato l’ingresso tra le big d’Europa, con un incarto speciale evocativo e caratteristico dal titolo ’Bologna Champions!’. Tre pagine interamente dedicate al club guidato da Thiago Motta, che hanno fatto brillare gli occhi ed emozionare chi le ha viste e lette. E le copie, non a caso, sono andate a ruba.

Sono stati tantissimi, infatti, i cittadini che ieri mattina, in massa, sono corsi in edicola per assicurarsi una copia del nostro giornale, che ha celebrato questo successo con il club e la società dei rossoblù, ripercorrendo le tappe di una stagione indimenticabile e incredibile, che ci ha permesso di conquistare il sogno più grande di tutti: la Champions League.

Proprio un sogno, perché, come recita la prima pagina del Carlino, i rossoblù tornano tra i grandi e si qualificano in Champions League sessant’anni dopo il loro ultimo scudetto.

Un’iniziativa che i nostri lettori e non solo hanno fortemente apprezzato: tra chi ha comprato il giornale cartaceo e chi ha visto la prima pagina in formato digitale, l’incarto è stato un successo. E non sono mancate nemmeno le reazioni stupite sui social.

Ma il Carlino non si è limitato solo a premiare la squadra di Motta, ma anche a ricordare e immortalare i momenti più salienti della stagione.

Sfogliando la prima pagina, infatti, si scoprono le tappe di un successo. Agli angoli dell’incarto ci sono il mister Thiago Motta e il giocatore simbolo dei rossoblù, l’olandese Joshua Zirkzee. Tra di loro, che fanno da cornice, alcuni dei momenti più iconici e salienti della stagione, arrivata ormai quasi a termine, che si concluderà lunedì prossimo con il match al Dall’Ara contro la Juve.

Ed è proprio da questo scontro, con la partita di andata, che parte il nostro percorso formato da ricordi indelebili. Dalla seconda giornata si passa all’ottava, contro l’Inter, arrivando all’undicesima contro la Lazio. Poi il rullino va avanti, fino alla 27esima giornata, in cui il Bologna Fc ha sfidato l’Atalanta; spazio alla 33esima, che ci ha regalato una grande vittoria all’Olimpico. Il percorso finisce con la vittoria più recente, quella al Maradona contro il Napoli, che ha reso possibile quello che ora stiamo vivendo.

Mariateresa Mastromarino