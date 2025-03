Il tifo per il Bologna prende il volo: "Le vittorie trainano il turismo"

È una passione incrollabile quella che anima l’intero territorio, pronto a sostenere i rossoblù ’in volo’ per un posto in Europa. Una passione travolgente e condivisa, così come testimoniano le vetrine che continuano a colorare le nostre strade, in occasione dell’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom per il secondo anno consecutivo, confermando così il legame indissolubile tra la città e il club felsineo.

Nazareno Ventola, amministratore delegato dell’Aeroporto di Bologna, il progetto può contare anche quest’anno sulla vostra preziosa collaborazione.

"Si tratta di un’iniziativa che, sul territorio, è fonte di orgoglio e soddisfazione. L’obiettivo è infatti quello di sostenere la squadra anche quest’anno e che, visti i risultati potrebbe, facendo tutti gli scongiuri del caso, essere anche migliore di quello precedente. Come aeroporto della città siamo quindi pronti a dare il nostro contributo in termini di visibilità e collaborazione con gli altri stakeholder in questo importante progetto corale".

In che modo?

"Così come l’anno scorso, anche in occasione di questa seconda edizione, appariranno una serie di messaggi sui nostri monitor informativi in aeroporto, che ricorderanno la campagna e inciteranno la squadra. Ricordiamo inoltre che il Marconi ha ospitato migliaia di tifosi partiti per assistere ai match fuori casa così come supporters e visitatori che, dall’estero, hanno raggiunto la nostra città in occasione della Champions League: sottolineo, infatti, che ci confermiamo tra gli aeroporti in Italia meglio collegati con il resto d’Europa e del mondo. Ora incrociamo le dita e speriamo che anche quest’anno i rossoblù possano fare parte di una competizione europea".

Anche lo sport può far da traino per il turismo?

"Certamente, e lo abbiamo visto in più occasioni: lo sport è infatti un linguaggio universale che mette in comunicazione le persone di diversi Paesi. Anche per questo motivo, il calcio rappresenta ora un modo in più per far conoscere le bellezze di Bologna, che negli ultimi anni si sta confermando una destinazione sempre più attraente per i visitatori. Pensiamo a un turista che arriva qui per seguire la propria squadra del cuore e che, una volta tornato a casa, trasmette e racconta ai suoi concittadini le bellezze che ha conosciuto sotto le Due Torri, per poi tornarci in veste di turista e non solo per una competizione sportiva: è un volano importante".

Come vede la squadra quest’anno?

"Il Bologna ha alle proprie spalle una storia importante, che ora si sta rinnovando, grazie anche alla proprietà e a un pubblico che non ha mai fatto mancare il suo appoggio. Il tifoso bolognese infatti si è sempre caratterizzato per la sua sportività e la capacità di apprezzare il bel gioco. Se l’anno scorso è stato raggiunto un picco che sembrava difficile da replicare, in realtà abbiamo visto come, durante questo campionato, si stia facendo addirittura meglio. Questo perché alla base c’è un’organizzazione societaria molto solida, capace di dare continuità ai risultati".