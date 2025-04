Il tifo sul People mover: "Monitor e ledwall colorati per la volata europea"

Come mai avete aderito all’iniziativa ’Vetrine rossoblù?

"Una squadra come il Bologna merita di essere supportata da tutti gli attori del territorio: il nostro plauso va a chi scende in campo, a chi allena i giocatori e a tutta la società – spiega Massimiliano Cudia, presidente di Marconi Express, la società che gestisce il People mover di Bologna –. Gestiamo un’infrastruttura al servizio della città e non possiamo che tifare per la squadra che è un patrimonio e un simbolo di Bologna".

Che tipo di servizio può dare il vostro collegamento con la città per una squadra di calcio come il Bologna?

"Accompagnare i tifosi del Bologna e delle squadre ospiti dall’aeroporto in città e viceversa, soprattutto per l’eventuale approdo a livello europeo, è per noi motivo di orgoglio e di spirito di servizio alla città. Qui a Bologna i tifosi stranieri potranno trovare un servizio che, per tipologia di collegamento e tecnologia, si assesta su standard europei e che garantisce in una manciata di minuti il trasporto tra due hub nevralgici, cioè l’aeroporto e la stazione, che è una porta di accesso al centro storico".

In che modo Marconi Express parteciperà alla campagna ’Fino alla fine, forza Bologna!’?

"Mettiamo sin da subito a disposizione i monitor che sono già presenti nelle nostre stazioni, attraverso cui informiamo gli utenti sui tempi di attesa e lo stato del servizio: qui scorreranno i messaggi personalizzati con i colori del Bologna. Ma presto avremo anche dei ledwall di grandi dimensioni, che daranno forza al messaggio di sostegno al Bologna Calcio: il tifo per la squadra da parte di tutta la città risulterà ancora più visibile ai tanti passeggeri che si muovono con Marconi Express".

A proposito: come sta andando il servizio Marconi Express?

"Dall’inaugurazione il 18 novembre 2020 e conclusa la pandemia da Covid-19, il collegamento offerto da Marconi Express ha registrato una costante crescita di passeggeri: in questi anni, anche noi, come il Bologna Calcio, abbiamo performato oltre le aspettative, tanto che ora abbiamo appena mandato ‘in panchina’ una delle nostre navette, che, come prevedono i regolamenti ministeriali, necessitava della revisione generale dopo aver percorso 650mila chilometri. Per quanto riguarda il numero dei passeggeri, siamo passati da poco più di 650mila persone nel 2021, per arrivare a circa un milione e cinquecentomila nel 2022, fino a toccare quasi quota un milione e ottocentomila nel 2023. Nel 2024 siamo cresciuti ancora e abbiamo registrato, per l’esattezza, 1.783.735 passeggeri, cioè una media di 4.874 persone al giorno. Sono numeri che danno forza al nostro sistema, che viene sempre più scelto dagli utenti per la sua praticità e velocità".

Marco Principini