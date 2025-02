Il torrente Ravone torna coperto. Finiti i lavori in via Andrea Costa

Terminata la copertura del torrente Ravone in via Andrea Costa, dove, lo scorso autunno, l’acqua sfondò in superficie e causò gravi danni. Il cantiere dei tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, d’intesa col Comune, è stato chiuso con un mese d’anticipo. Dopo la ricostruzione del solaio del tratto esploso con la piena, in via Andrea Costa 81, è stato realizzato il muro laterale in via Brizio. "Come Regione, avevamo preso l’impegno con Comune e Città metropolitana di agire il prima possibile per i lavori di ripristino in città. Continueremo a farlo, a partire dalle riparazioni delle rotture del Ravone, in attesa degli esiti dello studio idraulico sull’asta del torrente", spiega la sottosegretaria regionale con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Intanto Hera, per conto del Comune, sta progettando altre due riparazioni, in via Zoccoli e Montenero.