Il Tour de France in città. Il 30 giugno tappa da sogno

La partenza della centoundicesima edizione del Tour de France è italiana. Il prossimo 29 giugno la Grande Boucle inizierà a Firenze, per poi spostarsi, per le primissime tappe, verso altre città nei territori toscani, emiliano-romagnoli e piemontesi. Il primo percorso nel bel Paese che partirà dal capoluogo toscano si spingerà fino a Rimini, in Romagna, sviluppandosi lungo un tragitto di 206 chilometri. La seconda tappa, invece, è completamente ’nostra’: i ciclisti partiranno il 30 giugno da Cesenatico, arrivando sotto le Due Torri. Dalla costa adriatica, passando per Cervia e Lido di Classe, la corsa andrà alla scoperta di Faenza, Imola e Castel San Pietro, arrivando poi, alla fine, a Bologna. Tra i luoghi interessati, spiccano il Botteghino di Zocca e il Santuario di San Luca, fiori all’occhiello della regione.

Un percorso di 200 chilometri che metterà in vetrina le bellezze paesaggistiche e non solo dei nostri territori. "Abbiamo fatto l’impresa, quella di portare il Tour de France in Italia, di portarlo sulle nostre strade e nelle nostre comunità. Un sogno che si avvera", festeggia così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a Parigi per la presentazione ufficiale del Tour, insieme al consigliere comunale delegato al Turismo e ai Grandi eventi sportivi, Mattia Santori. " Siamo pronti ad accogliere il Tour de France, una straordinaria opportunità per l’Italia, frutto di un eccezionale lavoro di squadra tra istituzioni nazionali e territori lungo tre anni – continua il governatore –. Il Tour rappresenta un’occasione unica di visibilità internazionale e di attrattività turistica per l’intero Paese. E per la nostra regione in particolare, un’ulteriore, preziosa occasione di rinascita di quei territori così duramente colpiti dall’alluvione del mese di maggio, molti dei quali saranno attraversati da questa prestigiosa competizione".

Saranno giorni di festa per la corsa, che per la terza tappa si concentrerà, il 1° luglio, su un percorso di 229 chilometri, che collegherà Piacenza a Torino. Il Tour, vinto lo scorso anno da Jonas Vingegaard, terminerà poi con un cronometro di 34 chilometri da Monaco a Nizza, evitando il tradizionale arrivo dei velocisti a Parigi per non sovrapporre la corsa alle Olimpiadi. "Segnate in agenda domenica 30 giugno, perché il Tour de France arriva a Bologna – scrive Santori sui social –. Sembrava impossibile, e invece nel 2024 il Tour partirà dal nostro lato delle Alpi. Un risultato per nulla scontato, frutto di un lavoro di squadra che portiamo avanti dal 2021. 180 Paesi e milioni di telespettatori da tutto il mondo avranno gli occhi sul nostro territorio".