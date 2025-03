Il Tpo, trent’anni di creatività

Nel 1995, sull’onda di altre occupazioni che avvenivano a Bologna in nome dell’arte e della creatività, un gruppo di giovani lavoratori dello spettacolo, artisti e studenti, occupa il Teatro dell’Accademia di Belle Arti. Nasce così il Teatro Polivalente Occupato (foto storiche sono recentemente apparse tra le pagine di B42K, il libro di Massimo Sciacca su anni Novanta e centri occupati bolognesi) che per cinque anni diventerà in questa sede, uno dei luoghi dell’aggregazione culturale più significativi e alternativi al sistema culturale. Nel suo trentesimo anniversario, le docenti dell’Accademia di Belle Arti Anna de Manincor, tra le fondatrici del Tpo, e Fabiola Naldi, curano ’Trent’anni di desiderio. 1995-2000 TPO-Teatro Polivalente Occupato e Accademia di Belle Arti di Bologna’, per portare all’attenzione di una nuova generazione di studenti e operatori culturali la fondamentale attività di quella occupazione.

Gli incontri saranno proprio nel Teatro che vide queste gesta e che fu disegnato da Farpi Vignoli e Melchiorre Bega (1957). Utilizzato da tempo come aula per le lezioni, sarà presto soggetto a lavori di restauro e rifunzionalizzazione, ecco il perché di questa volontà di raccontarne un periodo particolarmente creativo e singolare. Il primo appuntamento è domani dalle ore 14 alle 18, con ’Cinque anni di desiderio’, incontro e laboratorio sulla narrazione sonora con Massimo Carozzi e Agnese Cornelio (autrice e regista), che proporranno l’ascolto dell’omonimo audio documentario da loro realizzato nel 2020 per RadioTre, con archivi sonori dell’epoca e testimonianze di oggi, di chi fece l’impresa.

"Sono passati trent’anni – racconta de Manincor, autrice e regista, che insegna Discipline multimediali –. Il posto ora viene ulteriormente trasformato e probabilmente sarà molto meglio perché viene fatto un progetto relativo alle funzioni che ha ora. Però ci sono delle domande che rimangono aperte, ad esempio quali sono gli spazi di cui c’è bisogno, come i ragazzi che si iscrivono adesso all’università e all’Accademia o che vogliono fare lavori creativi, e possono trovare queste competenze. O ancora, se l’autoproduzione è un panorama che per loro esiste e infine se ci sia spazio per fare cose non catalogabili e non omologabili, anche che non abbiano una legislazione".

A questo proposito nel documento audio di Carozzi e Cornelio si ascolta un attivista dell’epoca che parla di come si entrò nel Teatro, spazio allora abbandonato, andando la sera prima a rompere catena e lucchetto, perché così, se arrivavano le forze dell’ordine non si veniva accusati di effrazione.

Come verrà spiegata l’occupazione?

"La questione non si spiega– dice de Manincor –: si ammette di aver fatto delle cose illegali in totale coscienza di farlo, prendendo dei rischi senza conoscerli completamente perché eravamo appena ventenni". E prosegue: "Bologna aveva coscientemente una politica di gestione del dissenso molto diverso rispetto ad altre parti d’Italia, c’era insomma un’idea di ingegneria sociale, ma con diversi strumenti. Non pura repressione ma osservazione del fenomeno che poteva sfociare in qualcosa d’altro: dal punto di vista culturale e dell’offerta politica, questo è stato un atteggiamento fecondo, non a caso, Bologna è ancora considerata un laboratorio di invenzione, possibile solo se fai degli esperimenti al buio".

Benedetta Cucci