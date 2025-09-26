Il tram a Porta San Felice: "Tante code per i cantieri. Le auto sbagliano corsia"

I disagi del traffico sul viale, tra Porta Saragozza e Porta San Felice, sono proseguiti anche ieri, nonostante la presenza della polizia locale a regolare la nuova viabilità. Da martedì infatti, i cantieri della linea rossa del tram si sono spostati tra Porta San Felice e la via omonima, creando un bivio obbligato: per proseguire sui viali verso la stazione restano solo le corsie di sinistra e centrale, mentre quella di destra è riservata a chi entra in centro o svolta su via San Felice. Una modifica che ha spiazzato molti automobilisti, che sbagliano direzione nonostante i cartelli e le indicazioni della polizia, accorgendosi del cambio solo all’ultimo, quando sono già costretti a svoltare verso il centro. È il caso di Loretta, che racconta la sua esperienza sulla corsia riservata unicamente alla svolta in San Felice, al semaforo appena diventato rosso: "Stiamo andando a prendere il treno e abbiamo appena sbagliato corsia perché la viabilità è alterata e ce ne siamo accorti solo ora, quindi c’è un po’ di disagio in questo senso". E altri residenti della zona confermano: "Ho notato un forte congestionamento del traffico in questi giorni: ho guidato anch’io in quel tratto e, passando da via Sabotino per rientrare sui viali, ho preso cinque semafori rossi di fila", spiega Alice Bernardoni.

Anche gli abitanti di via San Felice che non guidano segnalano comunque disagi, come Anna Bennici: "I cantieri del tram in zona limitano i bisogni dei residenti: sono due anni che prendere l’autobus è diventato molto complesso, sarei anche disposta a pagare per un taxi, ma ogni volta che mi serviva non ce n’era neanche uno".

Anche i commercianti della zona vicino al Paladozza stanno alla finestra, come Riccardo Casafina, della tabaccheria di Rita Casafina, che fa un’analisi equilibrata della situazione: "Confermo di aver visto in questi giorni un blocco importante del traffico nel tratto dei viali e anche qua davanti (in via Luigi Calori, ndr), in tanti si sono lamentati. Però vedo che nei cantieri del tram stanno rifacendo anche gli impianti sotterranei. All’inizio ero contrario all’opera, ma ora preferisco aspettare: se alla fine ci saranno benefici e servizi migliori, ne sarò felice".

Spostandosi verso l’altra "immissione" del traffico, in via Saffi vicino alla porta, nel tratto dove le auto confluiscono sul viale, commercianti e residenti esprimono le loro difficoltà. "Per l’amministrazione il cantiere in via Saffi è dichiarato concluso, ma a noi non sembra. Non ci fanno abbassare la Tari, che dovrebbe essere la metà, e invece resta quella normale, perché secondo il Comune questo cantiere è finito nel 2024", apre Chang Tchang, del bar La Dolce, che poi racconta di essersi trovato anche lui nel congestionamento dei viali in questi giorni. Al suo bancone c’è anche Nicola Terzi: "Io gestisco un’attività di noleggio con conducente, e i problemi in questa zona sono parecchi. Negli ultimi giorni il blocco è stato intenso: ci ho messo 45 minuti da via Sant’Isaia alla stazione, parliamo di neanche due chilometri". Anche Anna Raia, della Pasticceria Saffi, racconta: "Abbiamo rilevato questa pasticceria storica due anni fa e le difficoltà sono enormi. I clienti faticano a venire, non sanno dove fermarsi con la macchina e spesso non riescono nemmeno ad attraversare la strada".

Infine Tiziana Carbone, che abita proprio nella prima parte di via Saffi vicino a Porta San Felice: "Penso che i lavori andassero pianificati meglio, ho visto che in questi giorni il traffico sui viali è molto aumentato e si crea la fila di auto anche qui in via Saffi, a partire dal semaforo poco prima dell’ingresso sul viale. In più, se qualcuno deve venire a caricare o scaricare qualcosa nei condomini non sa dove farlo perché non c’è spazio. E, cosa più grave, le ambulanze non sanno dove fermarsi: una volta ne ho vista una costretta a sostare sotto al portico".