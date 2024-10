"Il tram funzionerà. Ci vuole pazienza"

Gianmarco Zocchi sta passeggiando nella zona del cantiere: quali problemi riscontra in questi cantieri che, tra l’altro, scoperchieranno il Navile? "Per il momento non sono stato colpito dagli effetti di questi lavori. Tecnicamente un corso d’acqua dovrebbe far bene a livello ambientale e climatico. Abito qui vicino e mi muovo principalmente a piedi. So che a Firenze il progetto della tramvia è stato molto criticato all’inizio, ma poi quando l’hanno realizzata ha soddisfatto le aspettative di molte persone, quindi spero che sia così anche per Bologna" spiega Gianmarco. Secondo lui il tram porterà benefici significativi in termini di riduzione del congestionamento stradale, miglioramento dell’accessibilità, impatto ambientale e qualità urbana.