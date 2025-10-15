Il tram in Matteotti. Traffico nelle ore di punta. Ma i vigili evitano ingorghi

"Poteva andare peggio". In via Matteotti, vicino al ponte dove da ieri sono partiti i lavori del tram, i maxi-ingorghi come quelli che si videro in via Stalingrado nello scorso giugno non ci sono stati. Certo, il traffico soprattutto dalle 18 in avanti è stato molto intenso, visto che, di fatto, per il cantiere si deve fare a meno di una corsia, ma alla fine chi è passato di qui nelle ore di punta ha ammesso che si aspettava un traffico ben più drammatico.

Morale: "Il bilancio è positivo", dice Michele Campaniello che già a mezzogiorno era in zona per controllare che tutto filasse liscio. Già dalla tarda mattinata, quando è partito il cantiere, erano al lavoro diversi vigili che hanno alleviato (e di parecchio) gli incolonnamenti lungo il ponte. Già senza polizia locale, con i semafori attivi, poco prima delle 13 all’incrocio tra via Carracci e il ponte di Matteotti, un po’ più di congestione c’è stata. Ma senza grandi drammi.

I vigili sono, poi, ritornati, nelle ore di punta, nel pomeriggio inoltrato, quando si temeva il flusso di chi esce dal lavoro. Anche in questa occasione la polizia locale ha lavorato per evitare intoppi. Il cantiere, dettaglia Campaniello, "è comunque stato allestito nei tempi giusti e le transenne sono state correttamente posizionate", è il bilancio.

La prova del nove, però, sarà stamattina. E i più pessimisti temono che la giornata di passione potrebbe solo essere rimandata di un giorno. Si vedrà.

Entrando nel dettaglio del cantiere, inizialmente sarà interessato il lato est dell’infrastruttura storica, con una recinzione che includerà una carreggiata e il marciapiede. Rimarranno percorribili entrambi i sensi di marcia, con una o due corsie per ogni direzione; nello specifico, per assecondare i flussi di traffico, scendendo dal cavalcavia le corsie diventano due in direzione dei viali e altrettante verso la Bolognina. Da qui, ieri mattina, è stata ridisegnata la segnaletica.

Nella fase successiva dell’intervento, quando il cantiere si sposterà sul lato ovest, l’assetto della viabilità resterà invariato, mentre durante le operazioni di posa delle rotaie sarà garantita al traffico privato una solo corsia per ogni senso di marcia.

Inoltre, il programma dei lavori prevede – intorno alla fine del mese – il prolungamento del cantiere, che andrà quindi ad interessare la parte dell’incrocio con i viali esclusa dall’intervento estivo.

Nel frattempo, in Bolognina i lavori proseguono e anche la posa delle nuove tubature dei sotto servizi può dirsi completata. Questa settimana – come ha anticipato il Comune giorni fa – gli interventi prevedono già l’allacciamento delle reti riqualificate con quelle preesistenti, step che comporta una serie di chiusure progressive e alternate intorno a piazza dell’Unità: con la chiusura fino a oggi delle intersezioni Ferrarese/Creti/Algardi e, sabato e domenica, via Mazza, così da concentrare gli inerventi più impattanti nel weekend e limitare i disagi alla circolazione.

Per la zona non è finita. Lunedì 20, infatti, si entra nel vivo coi lavori in piazza dell’Unità per circa due settimane. " Si tratta di operazioni limitate, puntuali e non simultanee, pianificate con l’obiettivo di limitare i disagi", ha già ricordato il Comune.

Eventuali interruzioni nel servizio idrico o gas verranno comunicate mediante apposito volantinaggio.

ros. carb.