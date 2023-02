Il tramonto in dialetto

Si svolge tutta nella luce incerta che dal tramonto sfuma nel buio della sera l’allegra commedia ‘Tra lòmm e scur’ che la compagnia dialettale bolognese Arrigo Lucchini porta in scena oggi al teatro comunale Laura Betti di Casalecchio. La rassegna è quella che Giampaolo Franceschini porta nella cittadina sul Reno da trent’anni esatti con le principali compagnie dialettali del bolognese. Spettacolo unico alle 16 per i due atti che con la regia di Davide Amadei gettano uno sguardo sulle atmosfere estive. Serate che attendono il refrigerio dopo una giornata afosa: quando il giorno trascolora verso la notte, su un terrazzo tra i tetti del centro città, e come si faceva una volta le famiglie si trovano a prendere il fresco e la "tintarella di luna". Chiacchiere e pettegolezzi, partite a tressette e zanzare, battibecchi, sotterfugi, gelosie e risate. Una ricostruzione dell’atmosfera della Bologna di fine anni Cinquanta, quando dalla ricostruzione il nostro paese si preparava al boom economico, con ottimismo ed entusiasmo. Più generazioni a confronto nelle famiglie allargate tra nonni, genitori e figli: va in scena la commedia degli equivoci e dei colpi di scena che si succedono in puro stile petroniano fino ad un finale che non può che essere a sorpresa.