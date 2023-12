"Il trasferimento era stato comunicato. Non possiamo assegnare d’ufficio un sanitario"

"Tre giorni dopo l’assegnazione ufficiale del nuovo incarico al dottor Marchi, ovvero lunedì 27 novembre, è partita la comunicazione per tutti i pazienti che aveva in carico in quel momento". Con una nota l’Azienda Usl di Bologna risponde alle critiche suscitate dall’avvicendamento del medico di famiglia con ambulatorio a Crespellano. "Al pensionamento del dottor Molinaroli i pazienti erano stati assegnati d’ufficio al dottor Marchi, quale medico incaricato temporaneamente, in attesa dell’attribuzione della zona carente. Casualmente e fortunatamente, gli esiti delle assegnazioni regionali hanno designato il dottor Marchi come avente diritto all’incarico definitivo -va nel dettaglio l’azienda sanitaria- Si segnala che se un incarico temporaneo, proprio in virtù della sua temporaneità, consente l’attribuzione d’ufficio dei pazienti al medico incaricato, ciò non è consentito per gli incarichi definitivi. Un medico vincitore di zona carente a titolo definitivo deve essere scelto dai pazienti che non gli possono essere attribuiti d’ufficio, regola sancita dagli Accordi collettivi nazionali. Peraltro anche le modalità di scelta del Medico di medicina generale -che può avvenire recandosi al Cup o on line- non dipende dall’Azienda Usl di Bologna. Va sottolineato anche che il paziente ha facoltà di scelta e non può essere in alcun modo indirizzato dall’Azienda verso un professionista, questo per non creare turbativa tra i medici operanti nel medesimo ambito", dice l’Azienda Usl che precisa anche che il dottor Marchi ha garantito e garantisce assistenza a tutti i pazienti che per vari motivi non siano stati in grado di effettuare la scelta nei primissimi giorni successivi alla data del convenzionamento".