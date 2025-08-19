Il trasloco obbligato della sala scommesse

Nessun dietrofront. Per la sala scommesse a Casalecchio di Reno, collocata nei pressi della chiesa di San Giovanni Battista e della scuola materna Fondazione Lamma, è necessaria una nuova collocazione. È questo l’effetto della recente decisione del Consiglio di Stato a cui la stessa sala scommesse si era appellata dopo la sentenza avversa del Tar, che stabiliva come la struttura si trovasse troppo vicino ai luoghi sensibili.

Si tratta, infatti, di una distanza inferiore ai 500 metri sia dalla chiesa che dalla scuola che, nel 2023, aveva fatto scattare il provvedimento con cui il Comune di Casalecchio aveva comunicato l’obbligo di delocalizzazione. Ma a questo primo ‘no’ incassato nel 2024 al proprio ricorso contro il Comune, reo secondo la sala scommesse di essere intervenuto in ritardo e anni dopo la mappatura, i titolari dell’attività non si erano fermati, sostenendo che il calcolo delle distanze fosse errato poiché i percorsi interessati dalla prima misurazione passavano attraverso aree private del centro commerciale Galleria Ronzani, con accessi a orari limitati. La successiva proposta di percorsi alternativi allegata dalla sala scommesse al ricorso al Consiglio di Stato aveva dunque portato a un ‘congelamento’ dell’iniziale decisione del Tar, affidando al prefetto di Bologna un’ulteriore verifica tecnica per misurare i percorsi più brevi verso i due luoghi sensibili, sia passando sia evitando la Galleria Ronzani. La relazione, che è stata consegnata a dicembre, ha però confermato come, in entrambe le alternative di misurazione, la sala scommesse risulti a meno di 500 metri dalla chiesa (464 metri passando per la Galleria e 490 evitandola) e dalla scuola (492 metri).

All’esito dell’ulteriore verifica compiuta, dunque, il Consiglio di Stato ha chiarito nella sentenza: "L’esito della verificazione non lascia margini di dubbio. L’accertamento del verificatore risulta completo sul piano istruttorio, coerente, logico e congruamente motivato. Non sussistono ragioni per discostarsene". Tradotto: la sala scommesse si trova sotto la soglia minima di distanza dai luoghi sensibili e sarà costretta a traslocare. Inoltre, il Consiglio di Stato ha dichiarato anche infondata la contestazione verso il Comune rispetto al decorso del tempo dall’introduzione della legge regionale "di per sé irrilevante – chiarisce il collegio – in quanto del tutto insuscettibile di fondare un’ipotetica pretesa dell’appellante a mantenere l’agenzia in violazione delle disposizioni concernenti le distanze minime dai luoghi sensibili", confermando nero su bianco la delocalizzazione e rispedendo al mittente il ricorso.

