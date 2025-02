Il treno del ricordo in città. Giuli: "Serve concordia"

Un treno per non dimenticare mai quella "pagina di storia strappata e a lungo dimenticata" delle vittime delle Foibe e degli esuli del confine orientale. Il Treno del Ricordo, iniziativa del ministro dello Sport, Fondazione Fs italiane e Gruppo Fs che prevede un percorso multimediale dell’esodo, fa tappa a Bologna, teatro 78 anni fa di un "orrendo episodio nei confronti dei bambini che tornavano, fuggendo dalla Venezia Giulia, dall’Istria e dalla Dalmazia – dice il ministro alla Cultura Alessandro Giuli –. È il momento di riaffermare una memoria condivisa sulle nostre cicatrici storiche".

Il riferimento è al ‘Treno della Vergogna’: nel 1947, durante il passaggio di un convoglio di profughi istriani in stazione, alcuni attivisti e ferrovieri sindacalisti rovesciarono sui binari il latte destinato ai bambini e vennero lanciati sassi e ortaggi, impedendo ai profughi di ricevere cibo e assistenza. "Qui la parola ‘ricordo’ assume un significato ancor più potente – conclude Giuli –. Sono qui a riaffermare l’intenzione di procedere con il Museo del Ricordo, perché la cittadinanza e l’Italia sappiano che c’è un solo modo per guardare al futuro con un’ottica di concordia: ricordare che cosa è successo".

Per l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni, "questo è un esercizio collettivo di memoria – dice –. Dobbiamo ricordare per conoscere e non perdere consapevolezza di ciò che è accaduto con unità nazionale. Il confine orientale è stato prima teatro del fascismo e poi dell’orrore delle Foibe perpetrate dal regime comunista di Tito". Parole condivise dall’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari, secondo cui bisogna "squarciare il velo di oblio di questo decennio, facendo conoscere questa pagina nelle scuole e nella comunità".

Presenti oltre agli esponenti di FdI, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, il senatore Marco Lisei, l’europarlamentare Stefano Cavedagna, la capogruppo in Regione Marta Evangelisti e il consigliere regionale Francesco Sassone, il prefetto Enrico Ricci, il direttore di Direzione operativa infrastrutture territoriali di Bologna di Rfi Filippo Catalano. "Abbiamo qualcosa da farci perdonare – conclude il questore Antonio Sbordone – per aver trascurato di dare rilievo alla memoria di queste vittime".