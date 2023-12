"Il tribunale di Bologna e quello inglese parlino. Bisogna dialogare per attrarre capitali"

L’obiettivo è tenere in piedi l’azienda per attrarre potenziali investitori interessati a rilanciare la produzione con un vero progetto industriale per La Perla. Per questo, è importante che il tribunale fallimentare di Bologna, che nei giorni scorsi ha disposto il sequestro del marchio e nominato due custodi, e quello inglese, che si era già mosso congelando i beni inglesi del gruppo Tennor, lavorino assieme. "Abbiamo i liquidatori, quello inglese e quelli nominati dal tribunale di Bologna: è evidente che adesso dobbiamo far dialogare due soggetti di Stato per avere le migliori condizioni per attrarre soggetti industriali. Non è sufficiente è il marchio. È importantissimo, ma dietro al marchio ci deve essere una soluzione industriale", ammonisce l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, a margine della presentazione del report sull’economia regionale. "Questo è il punto su cui stiamo lavorando. Le due procedure si devono parlare, sto discutendo in tale direzione sia con il ministero sia con le procedure", assicura l’assessore.