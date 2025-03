Il Trio Hermes nel progetto ’Schumann si fa in tre’

Parte oggi il progetto di Musica Insieme in Ateneo sul tema ’Schumann si fa in tre’, alle 1930 al DamsLab di piazzetta Pasolini affidato al Trio Hermes: Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte. Le giovani interpreti si confonteranno con nomi importanti del concertismo come Alberto Miodino e Pierpaolo Maurizzi per dare vita alle sfumature della musica di Schumann.

Saranno eseguiti i Fünf Stücke im Volkston op. 102 per violoncello e pianoforte; la Sonata n. 1 op. 105 in la minore per violino e pianoforte e le Ballszenen op. 109 n. 1, 2, 3, 4 e 8 per pianoforte a quattro mani. Il concerto è introdotto da Mauro Masiero.

Come sempre la rassegna Mia prevede l’anticipo mattutino di Musica Insieme al Sant’orsola: Alberto Miodini e Pierpaolo Maurizzi già alle 11 suoneranno il pianofote a quattro mani al Day Hospital Oncologia Ardizzoni (al secondo piano del padiglione 2).