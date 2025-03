Il Trio Hermes sceglie il capolavoro di Schumann

Torna Musica Insieme in ateneo con il concerto di questa sera alle 19,30 al DamsLab di piazzetta Pasolini. Con il progetto ’Schumann si fa in tre. Fuoco’ sarà protagonista il Trio Hermes, ovvero Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianofote. Il concerto, introdotto da Valerio Sebastiani, propone il capolavoro del compositore tedesco ’Trio n 1 in re minore op 63’ caratterizzato da note che evidenziano l’inquietudine el a passione, ma anche il lirismo e il perfetto equilibrio tra i tre strumenti.