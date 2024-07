Il Trio Kobalt suona nel chiostro del Convento

Questa sera alle 20 Musica Insieme condurrà il pubblico nel Convento di Santa Margherita per il secondo appuntamento di Musica con Vista. È un capitolo di storia bolognese quasi segreta, quello del Convento di Santa Margherita, che oltre al meraviglioso chiostro storico custodisce un dipinto della scuola di Elisabetta Sirani e un organo settecentesco perfettamente funzionante, affidato alle suore francescane che affiancano alla preghiera un’attività di accoglienza alle ragazze e alle famiglie in difficolt. Il Convento si è aperto alla città per il salotto letterario delle Librerie Coop e quest’anno anche in collaborazione con Musica Insieme. Stasera nello splendido chiostro sarà protagonista il Trio Kobalt, ensemble costituito da Irenè Fiorito (violino), Lorenzo Guida (violoncello) e Riccardo Ronda (pianoforte). In apertura, il Trio in mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn; poi il Trio in si minore op. 76 di Joaquín Turina e in chiusura il Secondo Trio di Brahms, op. 87, in do maggiore.