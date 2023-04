Il tris di piazze senza traffico Pedonalizzate Liber Paradisus, Lucio Dalla e Servi di Maria

Il Comune va a regolarizzare una situazione di fatto, con qualche accorgimento comunque importanta e con una delibera di giunta licenziata la settimana scorsa pedonalizza la piazza antistante i palazzi comunali di Liber Paradisus, la piazza Lucio Dalla presso la Tettoia Nervi e la piazzetta dei Servi di Maria, nel complesso di Strada Maggiore.

"L’area di piazzetta dei Servi di Maria – si legge nella delibera –, posta all’interno del Quadriportico dei Servi, è un importante complesso storico e architettonico che necessita di una particolare attenzione per la sua tutela. E’ stata oggetto di provvedimento di chiusura al transito veicolare ad eccezione dei veicoli autorizzati con ordinanza e si colloca altresì nel centro storico già oggetto di numerosi provvedimenti di pedonalizzazione". Mentre "l’area di Piazza Lucio Dalla (Tettoia Nervi) è stata oggetto di provvedimento di chiusura al transito veicolare ad eccezione dei veicoli autorizzati. La funzione attualmente dell’area relativa alla Tettoia Nervi – continua ancora la delibera – è di uso pubblico ovvero di piazza pedonale, nella quale hanno luogo iniziative rivolte alla cittadinanza" e si ritiene quindi "che la piazza debba essere pertanto disciplinata diversamente ai fini della regolamentazione degli accessi, del traffico e delle tutele opportune e necessarie per l’uso pubblico". Infine l’area di piazza Liber Paradisus, che "presenta, di fatto, una progettazione e una struttura volta all’uso esclusivamente pedonale. Sulla base dei monitoraggi compiuti, il settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture ha svolto gli adempimenti necessari per la definizione dei provvedimenti adottati finalizzati ad una loro razionalizzazione. Tenuto conto anche della specificità urbanistica di Piazza Liber Paradisus, interessata da assiduo flusso di cittadini recatisi agli uffici dell’amministrazione comunale, e le caratteristiche tecniche della pavimentazione". Insomma, ci vorrà qualche accorgimento alla mobilità e per la sosta e le tre porzioni possono già essere classificate come piazze pedonali. Un provvedimento che mette in ordine per la nomenclatura una situazione di fatto, ma che fa seguito ad altre rivoluzioni pedonali più sostanziali, come l’ultima chiusura nei weekend pedonali della centralissima via de’ Carbonesi. Palazzo d’Accursio sta mettendo a terra le direttive di Pums e Pgtu, che evolveranno ulteriormente, a breve, con il via concreto al progetto della ’Città 30’.

Paolo Rosato