Il trombettista Harrold illumina la notte dei club

"Dovremmo riappropriarci di ciò che ci ha fatto crescere e che abbiamo perduto". È il sorvolo con cui promette incanti il trombettista cantante statunitense Keyon Harrold annunciando il concerto di domani al Bravo Caffè (ore 22), una delle due tappe italiane del suo tour europeo – martedì la replica al Blue Note di Milano –, autentica full immersion nel magico mondo targato Foreverland, il disco che sfoglia assieme a una lineup di virtuosi, da Malaya Watso e Stout (voce) e Matt Sewell (chitarra) a Dan Winshall (basso), Cleon Edwards (batteria) e Chad Selph (tastiera). Musicisti che disegnano con tratto magistrale una sintesi delle linee contemporanee dei rispettivi strumenti, per un sound che mescola tradizione e innovazione jazzistiche alla cultura funk, R&B e hip hop urban.

Tra le étoile internazionali della galassia afro-americana a cui ha saputo dare bellezza e profondità, leggerezza e logica, candidato ai Grammy Award per Best alternative Jazz, il musicista del Missouri vanta collaborazioni con una platinata filiazione di geni da Beyoncé, JayZ e Rihanna al sodalizio creato con Robert Glasper vincitore di un Grammy (ospite del Bravo prima della sua consacrazione a livello planetario con il capolavoro discografico Black Radio 3). Stasera in Cantina Bentivoglio (ore 22) ribalta per Venus Ship, un collettivo formato da un folto numero di musicisti germogliati nell’underground bolognese. Band che s’ispira ai grandi personaggi che negli anni ‘60 e ‘70 hanno lottato per i diritti civili. Sonorità che traggono ispirazione da ribellioni collaudate nel multi-verso che si batteva contro lo ’status quo’ (casuale l’omonimia con la band britannica), dagli spirituali della ’Liberation Music Orchestra alle note di Charles Mingus, da influenze legate a New Orleans al funk della cinematografia anni Settanta. Venus è la nave del jazz su cui s’imbarcano Ugo Moroni (composizione), Andrea Salvato (flauto), Marco Vecchio (sax contralto), Federico Privitera (tromba), Giuseppe Lastella (trombone), Michele Murgioni (tuba), Daniele Marrone (basso) e Mattia Bassetti (batteria). Da piani alti, poi, l’appuntamento di venerdì 9 al Camera Jazz e Music Club con i riflettori che si accendono (ore 22) sul Pietro Tonolo quartet.

Gian Aldo Traversi