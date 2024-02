’Il Trovatore’ diretto da Palumbo regala il meglio con lentezza

Il maggior interesse dell’opera ’Il Trovatore’ in scena da domenica scorsa al Comunale Nouveau (repliche fino al 25) sta nella componente musicale, grazie anzitutto a una direzione molto personale di Renato Palumbo, capace di far emergere l’orchestra al meglio. Contrariamente alla prassi comune, la partitura ci viene offerta (vivaddio!) in forma pressoché integrale. Lo stacco dei tempi non è mai scontato e particolarmente efficaci risuonano alcune inattese lentezze, certi ripetuti indugi, in un’opera che spingerebbe invece il direttore ad affrettare il passo, come lo stesso Palumbo fece nella precedente occasione bolognese del 2012. Quale protagonista, proprio come nel 2012, ritroviamo il tenore Roberto Aronica, vale a dire il cantante in assoluto più presente nei cartelloni del Comunale degli ultimi anni (ben 4 titoli in questa sola stagione). Di lui non si può che rilevare quanto già detto in altre occasioni: la voce suona dura sul principio, talvolta fin sgraziata, ma nel corso della recita si rinfranca progressivamente, giungendo a una solida definizione del personaggio. Il soprano Marta Torbidoni si conferma interprete di riferimento per le parti verdiane che richiedono una spiccata agilità vocale: il timbro è omogeneo in tutta l’estensione e gli acuti sono sempre sicuri. Una bella sorpresa è quella riservataci dal baritono americano Lucas Meachem, in una delle sue rare apparizioni in Italia: voce chiara e netta, dizione scolpita, presenza scenica efficace. Il giusto merito va riconosciuto anche al mezzosoprano Chiara Mogini, un’Azucena di grande tempra vocale, e al basso Gianluca Buratto, che rende il giusto spessore al personaggio defilato di Ferrando. L’allestimento è quello di Davide Livermore che il Comunale ha coprodotto con il Teatro Regio di Parma per il Festival Verdi 2023. Abbandonata la favola medievale intessuta di castelli, dame e cavalieri, la vicenda viene trapiantata in una distopica periferia urbana fatta di violente bande rivali, cadenti ecomostri in cemento, cieli plumbei o infuocati, monotonamente percorsi da una pioggia continua di materiale cosmico non meglio identificato, che trasmutano di quando in quando senza nessun apparente rapporto con il decorso degli eventi. Stagliati su questo sfondo, i personaggi al proscenio – modernamente vestiti – continuano peraltro a disquisire di cimieri, liuti, antichi chiostri e tornei cavallereschi.

Come sempre, la domanda è: quanto si è guadagnato in tutto ciò? E quanto si è perso? Anche perché i cantanti seguitano a recitare con i soliti gesti melodrammatici, assumendo le pose stereotipate di sempre, denunciando così l’incapacità del regista di coinvolgerli nel proprio progetto drammaturgico, di indurre anch’essi alla creazione di nuovi personaggi. Quanto vediamo è dunque il solito ’Trovatore’ di Giuseppe Verdi, ma calato dentro un contesto visivo antitetico e poco compatibile con quelle parole e con quella musica storicamente connotate. A chi giova tutto questo?

Marco Beghelli